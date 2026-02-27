関連記事
前日に動いた銘柄 part1東邦チタニウム、テクセンドフォトマスク、ユニチカなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
イーレックス＜9517＞ 711 +31
26年3月期純利益予想上方修正。営業利益予想は下方修正。
中期経営計画も発表。
中部鋼鈑＜5461＞ 2385 -130
26年3月期業績予想の下方修正と株式売出しを発表。
プラネット＜2391＞ 1261 -94
上期営業利益10.7％増。第1四半期の33.8％増から増益率縮小。
大垣銀＜8361＞ 6530 +310
イビデン＜4062＞株式200万株の売却益計上・発行済株式数の
1.32％上限の自社株買い・株主優待制度の拡充などを発表。
東鉄工＜1835＞ 5460 +250
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
テクノロジーズ＜5248＞ 546 +13
中外薬＜4519＞とSaaS製品「Circle」の契約締結。
東邦チタニウム＜5727＞ 2291 +400
JX金属が株式交換で完全子会社化。
テクセンドフォトマスク＜429A＞ 3375 +479
米フォトロニクスの株価急騰で。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 3150 +310
東邦チタニウムの株価急伸が刺激。
ユニチカ＜3103＞ 1617 +189
ガラスクロス事業への期待感なども続く。
Appier Group＜4180＞ 818 +96
内需系グロースの一角は総じてリバウンド。
PKSHA Technology＜3993＞ 3200 +360
SaaS関連銘柄のリバウンドが波及で。
SHIFT＜3697＞ 691.2 +87.2
下げ一巡感による買い戻しの動きも強まる。
マネーフォワード＜3994＞ 3158 +272
米ソフトウェア関連株のリバウンドが継続し。
野村総合研究所＜4307＞ 4161 +361
情報サービスセクターには売られ過ぎの反動。
リクルートHD＜6098＞ 6750 +460
米ナスダック指数が大幅高となっており。
日本電気＜6701＞ 4115 +355
米情報ソフトウェア株のリバウンドが継続。
JUKI＜6440＞ 746 +28
自社株買い評価の流れも継続。
電通総研<4812> 1934 +134
SBI証券では投資判断を格上げ。
Sansan<4443> 1166 +89
SaaS一斉反発の流れに乗る。
東洋紡<3101> 1705 +112
東海東京証券では目標株価を引き上げ。
TIS<3626> 3174 +225
情報ソフトウェア株のリバウンドが続く。
サイボウズ<4776> 2210 +104
情報サービスセクター上昇に連れ高へ。
大平洋金属<5541> 3425 +180
ニッケルなど非鉄市況の上昇支援。
富士通<6702> 3546 +201
NECと同様に売り込まれてきた反動高続く。
GMOインターネット<4784> 770 +67
情報サービスセクターも戻りが支援。」
エムスリー<2413> 1628.5 +98.5
AIとの競合激化懸念の緩和で。
ベイカレント<6532> 4325 +264
内需系グロースの中心格の一角としてリバウンド続く。
トレンドマイクロ<4704> 5270 +242
AI脅威への意識が緩和で。
KLab<3656> 336 +29
26日、合同IR説明会を開催予定。
ラクス<3923> 853 +63.4
SasS関連のリバウンドが継続。
楽天銀行<5838> 6878 -1080
楽天グループがフィンテック事業再編に向けた協議を再開と発表。
日東紡績<3110> 25470 -2210
連日の株価急伸の反動で利食い優勢。
バロックジャパンリミテッド<3548> 760 -54
2月末配当権利落ちで手仕舞い売り。《CS》
