*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1東邦チタニウム、テクセンドフォトマスク、ユニチカなど

銘柄名<コード>26日終値⇒前日比

イーレックス＜9517＞ 711 +31

26年3月期純利益予想上方修正。営業利益予想は下方修正。

中期経営計画も発表。

中部鋼鈑＜5461＞ 2385 -130

26年3月期業績予想の下方修正と株式売出しを発表。

プラネット＜2391＞ 1261 -94

上期営業利益10.7％増。第1四半期の33.8％増から増益率縮小。

大垣銀＜8361＞ 6530 +310

イビデン＜4062＞株式200万株の売却益計上・発行済株式数の

1.32％上限の自社株買い・株主優待制度の拡充などを発表。

東鉄工＜1835＞ 5460 +250

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

テクノロジーズ＜5248＞ 546 +13

中外薬＜4519＞とSaaS製品「Circle」の契約締結。

東邦チタニウム＜5727＞ 2291 +400

JX金属が株式交換で完全子会社化。

テクセンドフォトマスク＜429A＞ 3375 +479

米フォトロニクスの株価急騰で。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 3150 +310

東邦チタニウムの株価急伸が刺激。

ユニチカ＜3103＞ 1617 +189

ガラスクロス事業への期待感なども続く。

Appier Group＜4180＞ 818 +96

内需系グロースの一角は総じてリバウンド。

PKSHA Technology＜3993＞ 3200 +360

SaaS関連銘柄のリバウンドが波及で。

SHIFT＜3697＞ 691.2 +87.2

下げ一巡感による買い戻しの動きも強まる。

マネーフォワード＜3994＞ 3158 +272

米ソフトウェア関連株のリバウンドが継続し。

野村総合研究所＜4307＞ 4161 +361

情報サービスセクターには売られ過ぎの反動。

リクルートHD＜6098＞ 6750 +460

米ナスダック指数が大幅高となっており。

日本電気＜6701＞ 4115 +355

米情報ソフトウェア株のリバウンドが継続。

JUKI＜6440＞ 746 +28

自社株買い評価の流れも継続。

電通総研<4812> 1934 +134

SBI証券では投資判断を格上げ。

Sansan<4443> 1166 +89

SaaS一斉反発の流れに乗る。

東洋紡<3101> 1705 +112

東海東京証券では目標株価を引き上げ。

TIS<3626> 3174 +225

情報ソフトウェア株のリバウンドが続く。

サイボウズ<4776> 2210 +104

情報サービスセクター上昇に連れ高へ。

大平洋金属<5541> 3425 +180

ニッケルなど非鉄市況の上昇支援。

富士通<6702> 3546 +201

NECと同様に売り込まれてきた反動高続く。

GMOインターネット<4784> 770 +67

情報サービスセクターも戻りが支援。」

エムスリー<2413> 1628.5 +98.5

AIとの競合激化懸念の緩和で。

ベイカレント<6532> 4325 +264

内需系グロースの中心格の一角としてリバウンド続く。

トレンドマイクロ<4704> 5270 +242

AI脅威への意識が緩和で。

KLab<3656> 336 +29

26日、合同IR説明会を開催予定。

ラクス<3923> 853 +63.4

SasS関連のリバウンドが継続。

楽天銀行<5838> 6878 -1080

楽天グループがフィンテック事業再編に向けた協議を再開と発表。

日東紡績<3110> 25470 -2210

連日の株価急伸の反動で利食い優勢。

バロックジャパンリミテッド<3548> 760 -54

2月末配当権利落ちで手仕舞い売り。《CS》