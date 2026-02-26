*18:03JST 26日の中国本土市場概況：上海総合指数は小幅安

26日の中国本土市場では、主要指標の上海総合指数が前日比0.60ポイント（0.01％）安の4146.63ポイントと小幅安となった。3月5日より、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が開幕する。追加経済対策などに対する期待はあるものの、それらの内容を見極めたいとの声が聞かれており、投資家は慎重姿勢。ただ、人民元高の進行は好材料。

業種別では、自動車の下げが目立つ。賽力斯集団（601127/SH）が2.8％安、北汽藍谷新能源科技（600733/SH）が2.7％安、北汽福田汽車（600166/SH）が1.8％安で引けた。

不動産株も弱含み。金地集団（600383/SH）が5.0％安、中華企業（600675/SH）が3.7％安、新城控股集団（601155/SH）が3.6％安。金融株もさえない。中国農業銀行（601288/SH）は1.4％安、中国工商銀行（601398/SH）が1.3％安、国泰海通証券（601211/SH）が2.1％安。

一方、ハイテク株はしっかりとなった。光ファイバー・ケーブルの江蘇亨通光電（600487/SH）が10.0％高、銅張積層板メーカーの広東生益科技（600183/SH）が5.5％高。

なお、外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.46ポイント（0.17％）高の268.75ポイント、深センB株指数は5.60ポイント（0.45％）安の1235.52ポイントで終了した。《AK》