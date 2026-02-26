関連記事
ジェイ・エス・ビー 食事付き学生マンション「Uni E'meal 南草津」譲渡完了
ジェイ・エス・ビー＜3480＞は25日、同社が所有する食事付き学生マンション「Uni E'meal 南草津」の譲渡について、2026年2月24日付で決済が完了したことを発表した。
この譲渡は、同社が中期経営計画「GT02」で示しているキャピタルアロケーション戦略の一環として実施。同社で開発した新規物件を所有・運営した後、同社運営でのサブリース契約を付した形で売却し、得た資金を新たな物件開発に充当するサイクルを確立することで、競争力の高い管理物件の増加と資本効率の向上を図る。
「Uni E'meal 南草津」の所在地は滋賀県草津市。鉄筋コンクリート造・総戸数94戸＋食堂。延床面積は2,805.14平方メートル、敷地面積は3,103.10平方メートル。1999年3月完成。
譲渡価格は非公表、譲渡先は国内の事業会社。契約締結日は2025年12月5日、物件の譲渡日は2026年2月24日。物件の譲渡後も譲渡先とのサブリース契約を付して、同社が引き続き運営を実施する。《AK》
