東証グロ－ス指数は大幅続伸、出遅れ修正の動き
東証グロース市場指数 977.02 ＋17.21／出来高 3億1453万株／売買代金 1616億円東証グロース市場250指数 749.03 ＋13.56／出来高 1億8213万株／売買代金 1199億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続伸。値上がり銘柄数は398、値下がり銘柄数は172、変わらずは30。
前日25日の米株式市場でダウ平均は続伸。半導体エヌビディア決算への期待感に加え、暗号資産市場も下げ止まり、投資家心理が改善し相場は続伸。終盤にかけ上げ幅を拡大した。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.86％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、日経平均が史上最高値を更新した東証プライムに比べ、新興市場の出遅れ感は強く、出遅れ修正期待の買いも入りやすかった。さらに、昨日の米市場の取引終了後に発表された米エヌビディアの25年11月-26年1月期決算を受け、米国の時間外取引で同社株が上昇した後に上値の重い展開となったことから、今日の東京市場では東証プライムの半導体関連株などが取引開始後にさえない展開となり、新興市場に投資資金が流れやすかった。一方、イランを巡る地政学リスクやトランプ米政権の関税政策の不透明感などの警戒材料が意識され、投資家心理を慎重にさせたが、今日の東証グロース市場指数は朝方の買い一巡後も終日、高値圏で推移した。
個別では、26年3月期末も株主優待制度実施すると発表した夢展望＜3185＞、DFP-10917臨床試験の概略を発表したDELTA-P＜4598＞、AI手荷物検査システムの販売を開始したと発表したセキュア＜4264＞、あすか製薬との共同研究開発でマイルストンを達成したと発表したサスメド＜4263＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、マスカットG＜195A＞、窪田製薬HD＜4596＞などが顔を出した。
一方、ワールド＜3612＞がRFIDリーダー「AsReader」を採用で前日買われ本日は反動安となったアスタリスク＜6522＞、前日大幅高の反動安となったマイクロ波化学＜9227＞、前日まで2日連続ストップ安の売り地合いが継続したバリューC＜9238＞、前日まで5日続落の売り地合いが継続したリネットジャパン＜3556＞が下げた。時価総額上位銘柄では、BUYSELL＜7685＞やインテグラル＜5842＞が下落。値下がり率上位には、TKP＜3479＞、プロディライト＜5580＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 195A|ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ | 1408| 300| 27.08|
2| 4596|窪田製薬ＨＤ | 240| 44| 22.45|
3| 7063|バードマン | 154| 25| 19.38|
4| 7794|イーディーピー | 1469| 209| 16.59|
5| 6613|ＱＤレーザ | 747| 100| 15.46|
6| 3133|海帆 | 473| 60| 14.53|
7| 4478|フリー | 2191| 226| 11.50|
8| 5132|ｐｌｕｓｚｅｒｏ | 2250| 218| 10.73|
9| 4598|ＤＥＬＴＡ－Ｐ | 240| 22| 10.09|
10| 5255|モンスターラボ | 133| 12| 9.92|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9238|バリューＣ | 725| -111| -13.28|
2| 3479|ＴＫＰ | 2129| -195| -8.39|
3| 5580|プロディライト | 1570| -130| -7.65|
4| 7049|識学 | 853| -70| -7.58|
5| 4582|シンバイオ製薬 | 170| -13| -7.10|
6| 504A|イノバセル | 935| -65| -6.50|
7| 3063|ｊＧｒｏｕｐ | 821| -55| -6.28|
8| 3557|Ｕ＆Ｃ | 945| -55| -5.50|
9| 7689|コパ | 471| -27| -5.42|
10| 3967|エルテス | 630| -36| -5.41|《SK》
