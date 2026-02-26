*15:49JST ワイヤレスゲート--- UNWXと協業、「ワイヤレスゲート光」で光回線分野に初参入

ワイヤレスゲート＜9419＞は25日、、USEN＆U-NEXT GROUPのUSEN NETWORKSの子会社であるUNWXと協業し、個人向け光回線サービス「ワイヤレスゲート光」を提供開始したと発表した。本サービスは、UNWXがNTT東西の光回線を活用して構築・運用する通信プラットフォームを基盤とし、ワイヤレスゲートが有する顧客基盤を通じて全国の個人ユーザーへ高速通信環境を提供する。

近年のテレワーク定着や動画配信サービスの利用拡大を背景に、家庭内での高速かつ安定した通信需要が高まっている。同社はこれまで「ワイヤレスゲートWiMAX+5G」など無線通信を中心に提供してきたが、固定回線分野へ初めて参入する。本サービスは、2026年01月26日に提供を開始した「USEN home Air」に続く取り組みであり、固定回線とワイヤレス通信を統合的に展開する戦略の一環となる。

具体的には、ホームタイプ(戸建)とマンションタイプ(集合住宅向け)それぞれに1ギガおよび10ギガプランを用意し、2年契約の定額制を採用する。新規契約者向けに工事費26,400円(税込)を24カ月間の割引で実質無料とするリリースキャンペーンも実施する。また「ワイヤレスゲートひかり電話」などの電話サービスオプションも順次展開し、利用者のライフスタイルに応じた、柔軟で多様なサービスを提供する。《KM》