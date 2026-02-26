関連記事
2月26日本国債市場：債券先物は132円53銭で取引終了
*15:45JST 2月26日本国債市場：債券先物は132円53銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付132円40銭 高値132円54銭 安値132円30銭 引け132円53銭
2年 1.233％
5年 1.584％
10年 2.137％
20年 2.949％
26日の債券先物3月限は132円40銭で取引を開始し、132円53銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.46％、10年債は4.04％、30年債は4.69％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.71％、英国債は4.32％、オーストラリア10年債は4.70％、NZ10年債は4.34％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・22：30 加・10－12月期経常収支（前期：－96.8億加ドル）
・22：30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：前年比＋0.4％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
