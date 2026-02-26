ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ひらまつ、DELTA-Pなどがランクイン

2026年2月26日 14:55

記事提供元：フィスコ

*14:55JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ひらまつ、DELTA-Pなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月26日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4598＞ DELTA－P　　 7884000 　50969.84　 350.06% 0.1192%
＜2764＞ ひらまつ　　　　　　6841000 　48957.78　 327.14% 0.1056%
＜2692＞ 伊藤忠食　　　　　　450800 　276512　 322.26% 0.0374%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　17669 　17563.003　 267.02% -0.0011%
＜195A＞ MUSCATG　　　1668600 　351415.02　 258.09% 0.2707%
＜2525＞ NZAM225　　　1350 　8047.448　 255.73% 0.0072%
＜1595＞ NZAMJリート　　170597 　49447.123　 204.06% 0.0081%
＜1486＞ 上場米債　　　　　　4136 　15058.538　 196.03% 0.0024%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　　182600 　42520.36　 195.6% 0.0608%
＜4360＞ マナックケミカル　　183900 　35410.18　 195.38% 0.1197%
＜2321＞ ソフトフロントH　　977500 　32418.86　 192.42% 0.0497%
＜429A＞ テクセンド　　　　　2931600 　1584296.86　 191% 0.1688%
＜9629＞ ピーシーエー　　　　141500 　46438.26　 184.87% 0.0108%
＜5817＞ JMACS　　　　　1516700 　363831.82　 182.88% 0.1774%
＜5726＞ 大阪チタ　　　　　　5018400 　3661368.72　 173.57% 0.1003%
＜3632＞ グリーHD　　　　　2653900 　219489.28　 172.35% 0.0106%
＜2513＞ NF外株　　　　　　135958 　88653.088　 167.25% 0.0095%
＜5262＞ 日ヒューム　　　　　1544200 　533823.56　 153.79% -0.0323%
＜5757＞ CKサンエツ　　　　69900 　67533.7　 153.5% 0.0157%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　　57206 　46976.204　 146.61% 0.0101%
<5461> 中部鋼　　　　　　　273000 　179370.44　 143.44% -0.0477%
<3133> 海帆　　　　　　　　3893800 　436162.88　 139.97% 0.1937%
<2624> iF225年4　　　27250 　37911.638　 137.05% 0.0005%
<2510> NF国内債　　　　　768700 　203494.695　 135.22% -0.0009%
<2484> 出前館　　　　　　　1592600 　55710.92　 131.58% 0.0714%
<473A> NAM日経　　　　　727672 　202602.966　 130.09% 0.0034%
<7520> エコス　　　　　　　124400 　108074.6　 126.56% -0.0595%
<4499> Speee　　　　　374100 　279384.62　 126.48% 0.1062%
<1496> IG社債H　　　　　24213 　23992.149　 121.82% -0.0005%
<8934> サンフロンティア　　713700 　575733.52　 119.71% 0.0178%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

