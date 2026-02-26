関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～ひらまつ、DELTA-Pなどがランクイン
*14:55JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ひらまつ、DELTA-Pなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月26日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4598＞ DELTA－P 7884000 50969.84 350.06% 0.1192%
＜2764＞ ひらまつ 6841000 48957.78 327.14% 0.1056%
＜2692＞ 伊藤忠食 450800 276512 322.26% 0.0374%
＜1487＞ 上米債HE 17669 17563.003 267.02% -0.0011%
＜195A＞ MUSCATG 1668600 351415.02 258.09% 0.2707%
＜2525＞ NZAM225 1350 8047.448 255.73% 0.0072%
＜1595＞ NZAMJリート 170597 49447.123 204.06% 0.0081%
＜1486＞ 上場米債 4136 15058.538 196.03% 0.0024%
＜5287＞ イトーヨーギョ 182600 42520.36 195.6% 0.0608%
＜4360＞ マナックケミカル 183900 35410.18 195.38% 0.1197%
＜2321＞ ソフトフロントH 977500 32418.86 192.42% 0.0497%
＜429A＞ テクセンド 2931600 1584296.86 191% 0.1688%
＜9629＞ ピーシーエー 141500 46438.26 184.87% 0.0108%
＜5817＞ JMACS 1516700 363831.82 182.88% 0.1774%
＜5726＞ 大阪チタ 5018400 3661368.72 173.57% 0.1003%
＜3632＞ グリーHD 2653900 219489.28 172.35% 0.0106%
＜2513＞ NF外株 135958 88653.088 167.25% 0.0095%
＜5262＞ 日ヒューム 1544200 533823.56 153.79% -0.0323%
＜5757＞ CKサンエツ 69900 67533.7 153.5% 0.0157%
＜2845＞ NFナスヘッジ 57206 46976.204 146.61% 0.0101%
<5461> 中部鋼 273000 179370.44 143.44% -0.0477%
<3133> 海帆 3893800 436162.88 139.97% 0.1937%
<2624> iF225年4 27250 37911.638 137.05% 0.0005%
<2510> NF国内債 768700 203494.695 135.22% -0.0009%
<2484> 出前館 1592600 55710.92 131.58% 0.0714%
<473A> NAM日経 727672 202602.966 130.09% 0.0034%
<7520> エコス 124400 108074.6 126.56% -0.0595%
<4499> Speee 374100 279384.62 126.48% 0.1062%
<1496> IG社債H 24213 23992.149 121.82% -0.0005%
<8934> サンフロンティア 713700 575733.52 119.71% 0.0178%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク