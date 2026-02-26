関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ひらまつ、出前館などがランクイン
*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ひらまつ、出前館などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月26日 13:25 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4598＞ DELTA－P 6411200 50969.84 339.65% 0.1926%
＜2692＞ 伊藤忠食 441400 276512 320.88% 0.0366%
＜2764＞ ひらまつ 6064400 48957.78 319.66% 0.1408%
＜1487＞ 上米債HE 17455 17563.003 265.82% -0.0003%
＜195A＞ MUSCATG 1668600 351415.02 258.09% 0.2707%
＜2525＞ NZAM225 1350 8047.448 255.73% 0.0072%
＜1486＞ 上場米債 4131 15058.538 195.89% 0.0014%
＜5287＞ イトーヨーギョ 174800 42520.36 190.38% 0.0718%
＜4360＞ マナックケミカル 163600 35410.18 180.99% 0.1218%
＜5817＞ JMACS 1416000 363831.82 174.30% 0.18%
＜3632＞ グリーHD 2619100 219489.28 170.70% 0.0106%
＜2513＞ NF外株 135956 88653.088 167.25% 0.0086%
＜5726＞ 大阪チタ 4624700 3661368.72 163.82% 0.1021%
＜429A＞ テクセンド 2323100 1584296.86 161.33% 0.1274%
＜1595＞ NZAMJリート 116884 49447.123 157.63% 0.0086%
＜5757＞ CKサンエツ 69200 67533.7 152.23% 0.0157%
＜5262＞ 日ヒューム 1511200 533823.56 151.07% -0.0329%
＜2845＞ NFナスヘッジ 56486 46976.204 145.03% 0.0104%
＜5461＞ 中部鋼 264000 179370.44 139.29% -0.0473%
＜2624＞ iF225年4 27114 37911.638 136.43% 0.0047%
<2510> NF国内債 767790 203494.695 135.07% -0.0008%
<473A> NAM日経 727636 202602.966 130.08% 0.0051%
<2321> ソフトフロントH 588600 32418.86 128.78% 0.0552%
<2484> 出前館 1495100 55710.92 123.69% 0.0793%
<7520> エコス 118400 108074.6 120.53% -0.058%
<4499> Speee 345500 279384.62 116.61% 0.1015%
<2935> ピックルスHD 229100 88038.52 110.83% -0.0448%
<2389> デジタルHD 51200 39192.54 109.18% -0.0049%
<3133> 海帆 3016100 436162.88 107.86% 0.1283%
<8934> サンフロンティア 611700 575733.52 100.80% 0.0215%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク