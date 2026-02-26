ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ひらまつ、出前館などがランクイン

2026年2月26日 14:22

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ひらまつ、出前館などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月26日　13:25　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4598＞ DELTA－P　　 　6411200 　50969.84　 339.65% 0.1926%
＜2692＞ 伊藤忠食　　　　　 　441400 　276512　 320.88% 0.0366%
＜2764＞ ひらまつ　　　　　 　6064400 　48957.78　 319.66% 0.1408%
＜1487＞ 上米債HE　　　　 　17455 　17563.003　 265.82% -0.0003%
＜195A＞ MUSCATG　　 　1668600 　351415.02　 258.09% 0.2707%
＜2525＞ NZAM225　　 　1350 　8047.448　 255.73% 0.0072%
＜1486＞ 上場米債　　　　　 　4131 　15058.538　 195.89% 0.0014%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　 　174800 　42520.36　 190.38% 0.0718%
＜4360＞ マナックケミカル　 　163600 　35410.18　 180.99% 0.1218%
＜5817＞ JMACS　　　　 　1416000 　363831.82　 174.30% 0.18%
＜3632＞ グリーHD　　　　 　2619100 　219489.28　 170.70% 0.0106%
＜2513＞ NF外株　　　　　 　135956 　88653.088　 167.25% 0.0086%
＜5726＞ 大阪チタ　　　　　 　4624700 　3661368.72　 163.82% 0.1021%
＜429A＞ テクセンド　　　　 　2323100 　1584296.86　 161.33% 0.1274%
＜1595＞ NZAMJリート　 　116884 　49447.123　 157.63% 0.0086%
＜5757＞ CKサンエツ　　　 　69200 　67533.7　 152.23% 0.0157%
＜5262＞ 日ヒューム　　　　 　1511200 　533823.56　 151.07% -0.0329%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　 　56486 　46976.204　 145.03% 0.0104%
＜5461＞ 中部鋼　　　　　　 　264000 　179370.44　 139.29% -0.0473%
＜2624＞ iF225年4　　 　27114 　37911.638　 136.43% 0.0047%
<2510> NF国内債　　　　 　767790 　203494.695　 135.07% -0.0008%
<473A> NAM日経　　　　 　727636 　202602.966　 130.08% 0.0051%
<2321> ソフトフロントH　 　588600 　32418.86　 128.78% 0.0552%
<2484> 出前館　　　　　　 　1495100 　55710.92　 123.69% 0.0793%
<7520> エコス　　　　　　 　118400 　108074.6　 120.53% -0.058%
<4499> Speee　　　　 　345500 　279384.62　 116.61% 0.1015%
<2935> ピックルスHD　　 　229100 　88038.52　 110.83% -0.0448%
<2389> デジタルHD　　　 　51200 　39192.54　 109.18% -0.0049%
<3133> 海帆　　　　　　　 　3016100 　436162.88　 107.86% 0.1283%
<8934> サンフロンティア　 　611700 　575733.52　 100.80% 0.0215%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事