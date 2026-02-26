関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～イチケン、伊藤忠食などがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～イチケン、伊藤忠食などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月26日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2692/T> 伊藤忠食 309400 276512 294.46% 0.039%
<4598/T> DELTA－P 2878200 50969.84 281.22% 0.1284%
<2525/T> NZAM225 1350 8047.448 255.73% 0.0072%
<195A/T> MUSCATG 924800 351415.02 187.75% 0.2418%
<5287/T> イトーヨーギョ 132200 42520.36 156.29% 0.0523%
<2845/T> NFナスヘッジ 51855 46976.204 134.37% 0.0104%
<4360/T> マナックケミカル 112800 35410.18 133.75% 0.0968%
<473A/T> NAM日経 716506 202602.966 128.18% 0.0076%
<5817/T> JMACS 931800 363831.82 121.12% 0.1524%
<2624/T> iF225年4 23665 37911.638 119.65% 0.0028%
<7520/T> エコス 105800 108074.6 106.93% -0.0595%
<5757/T> CKサンエツ 46000 67533.7 101.45% 0.0168%
<5726/T> 大阪チタ 2767200 3661368.72 100.79% 0.1566%
<5461/T> 中部鋼 181800 179370.44 94.23% -0.0461%
<2484/T> 出前館 1056100 55710.92 81.59% 0.0793%
<2321/T> ソフトフロントH 400400 32418.86 81.44% 0.0497%
<5262/T> 日ヒューム 832600 533823.56 78.76% -0.0481%
<2935/T> ピックルスHD 170700 88038.52 76.24% -0.0409%
<3133/T> 海帆 2278600 436162.88 73.81% 0.1937%
<2764/T> ひらまつ 667600 48957.78 73.34% 0.0563%
<4011/T> ヘッドウォータ 42500 61432.16 71.55% 0.041%
<2389/T> デジタルHD 35100 39192.54 65.28% -0.0059%
<3198/T> SFP 126200 139286.82 61.8% -0.0335%
<7512/T> イオン北海 929600 396939.1 59.2% -0.036%
<1847/T> イチケン 21900 74345.4 56% 0.0546%
<4499/T> Speee 205200 279384.62 54.23% 0.1282%
<496A/T> OneJ1720 216400 109508.48 53.04% -0.0148%
<1397/T> SMDAM225 1392 51692.178 52.23% 0.0025%
<3548/T> バロック 368400 144868.48 52.11% -0.0626%
<2962/T> テクニスコ 1326900 2992400.42 49.56% 0.2949%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク