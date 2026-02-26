ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～イチケン、伊藤忠食などがランクイン

2026年2月26日 10:38

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～イチケン、伊藤忠食などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月26日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2692/T> 伊藤忠食　　　　　 309400 　276512　 294.46% 0.039%
<4598/T> DELTA－P　　　2878200 　50969.84　 281.22% 0.1284%
<2525/T> NZAM225　　　1350 　8047.448　 255.73% 0.0072%
<195A/T> MUSCATG　　　924800 　351415.02　 187.75% 0.2418%
<5287/T> イトーヨーギョ　　　132200 　42520.36　 156.29% 0.0523%
<2845/T> NFナスヘッジ　　　51855 　46976.204　 134.37% 0.0104%
<4360/T> マナックケミカル　　112800 　35410.18　 133.75% 0.0968%
<473A/T> NAM日経　　　　　716506 　202602.966　 128.18% 0.0076%
<5817/T> JMACS　　　　　931800 　363831.82　 121.12% 0.1524%
<2624/T> iF225年4　　　23665 　37911.638　 119.65% 0.0028%
<7520/T> エコス　　　　　　　105800 　108074.6　 106.93% -0.0595%
<5757/T> CKサンエツ　　　　46000 　67533.7　 101.45% 0.0168%
<5726/T> 大阪チタ　　　　　　2767200 　3661368.72　 100.79% 0.1566%
<5461/T> 中部鋼　　　　　　　181800 　179370.44　 94.23% -0.0461%
<2484/T> 出前館　　　　　　　1056100 　55710.92　 81.59% 0.0793%
<2321/T> ソフトフロントH　　400400 　32418.86　 81.44% 0.0497%
<5262/T> 日ヒューム　　　　　832600 　533823.56　 78.76% -0.0481%
<2935/T> ピックルスHD　　　170700 　88038.52　 76.24% -0.0409%
<3133/T> 海帆　　　　　　　　2278600 　436162.88　 73.81% 0.1937%
<2764/T> ひらまつ　　　　　　667600 　48957.78　 73.34% 0.0563%
<4011/T> ヘッドウォータ　　　42500 　61432.16　 71.55% 0.041%
<2389/T> デジタルHD　　　　35100 　39192.54　 65.28% -0.0059%
<3198/T> SFP　　　　　　　126200 　139286.82　 61.8% -0.0335%
<7512/T> イオン北海　　　　　929600 　396939.1　 59.2% -0.036%
<1847/T> イチケン　　　　　　21900 　74345.4　 56% 0.0546%
<4499/T> Speee　　　　　205200 　279384.62　 54.23% 0.1282%
<496A/T> OneJ1720　　216400 　109508.48　 53.04% -0.0148%
<1397/T> SMDAM225　　1392 　51692.178　 52.23% 0.0025%
<3548/T> バロック　　　　　　368400 　144868.48　 52.11% -0.0626%
<2962/T> テクニスコ　　　　　1326900 　2992400.42　 49.56% 0.2949%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

