「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比890円高の59680円

2026年2月26日 09:08

*09:08JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比890円高の59680円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル156.31円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、みずほFG＜8316＞、SMC＜6273＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比890円高の59680円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は307.65ドル高の49482.15ドル、ナスダックは288.40ポイント高の23152.08で取引を終了した。半導体エヌビディア（NVDA）の決算での強い内容を期待した買いに、寄り付き後、上昇。暗号資産市場も下げ止まり、投資家心理が改善し相場は続伸した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。

25日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円75銭から156円23銭まで反落し、156円44銭で引けた。高市政権の金融緩和や財政拡大を重視する姿勢に日銀の早期利上げ観測が後退。日米金利差縮小観測の後退にドル買い、円売りが強まったのち、利益確定売りなどに伸び悩んだ。その後、米5年債入札が低調となったほか、連邦準備制度理事会（FRB）高官の政策据え置きを支持する発言で、ドル売りも限定的となった。ユーロ・ドルは1.1773ドルへ下落後、1.1814ドルまで上昇し、1.1806ドルで引けた。

NY原油先物4月限は弱含み（NYMEX原油4月限終値：65.42　↓0.21）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比－0.21ドル（－0.32％）の65.42ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（25日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY)　 日本郵政 14.10 2204 222.5 11.2
3
8802 (MITEY)　 住友不動産 18.00 5627 426 8.1
9
5020 (JXHLY)　 ENEOS 19.10 1493 53 3.6
8
6988 (NDEKY)　 ゆうちょ銀行 19.55 3056 106 3.5
9
8113 (UNICY)　 イオン 15.11 2362 78.5 3.4
4

「ADR下落率上位5銘柄」（25日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6098 (RCRUY)　 リクルートHD 8.00 6252 -38 -0.6
0
6594 (NJDCY)　 日本電産 3.65 2282 -109 -4.5
6
7203 (TM.N)　 アイシン精機 16.90 2642 -85.5 -3.1
3
2801 (KIKOY)　 キッコーマン 19.30 1508 -21 -1.3
7

■そのたADR（25日）
7203 (TM.N)　 アイシン精機 16.90 0.00 2642 -85.
5
8306 (MUFG.N)　 三井住友トラHD 7.01 -0.04 5479 13
2
8035 (TOELY)　 住友商事 41.82 0.79 6537 11
0
6758 (SONY.N)　 TDK 15.54 0.08 2429 5
1
9432 (NTTYY)　 KDDI 17.01 0.20 2659 3.
5
8058 (MTSUY)　 ユニ・チャーム 3.51 -0.06 1097
2
6501 (HTHIY)　 日立製作所 32.00 0.54 5002 12
2
9983 (FRCOY)　 ソフトバンクG 13.13 -0.69 4105 6
8
9984 (SFTBY)　 ソフトバンクG 15.41 1.59 4817 11
2
4063 (SHECY)　 信越化学工業 19.29 0.01 6030 9
6
8001 (ITOCY)　 丸紅 391.05 13.87 6113 10
3
8316 (SMFG.N)　 みずほFG 8.76 -0.17 6846 20
3
8031 (MITSY)　 東京エレク 151.12 5.31 47243 101
3
6098 (RCRUY)　 リクルートHD 8.00 0.00 6252 -3
8
4568 (DSNKY)　 第一三共 19.37 0.07 3028 32.
5
9433 (KDDIY)　 関西電力 8.76 0.06 2739 -
5
7974 (NTDOY)　 伊藤忠商事 14.26 0.02 1114 -108
5
8766 (TKOMY)　 三井不動産 40.80 0.80 2126 3
1
7267 (HMC.N)　 スズキ 58.78 0.33 2297 3
1
2914 (JAPAY)　 日本たばこ産業 19.58 0.33 6121 4
4
6902 (DNZOY)　 ファナック 21.97 0.66 6868 13
3
4519 (CHGCY)　 中外製薬 33.52 0.65 10479 12
9
4661 (OLCLY)　 オリエンランド 17.82 0.33 2785 9.
5
8411 (MFG.N)　 オリックス 35.62 0.23 5568 8
6
6367 (DKILY)　 ダイキン工業 13.20 0.01 20633 10
3
4502 (TAK.N)　 武田薬品工業 18.61 -0.04 5818 1
6
7741 (HOCPY)　 キヤノン 30.15 0.00 4713 5
4
6503 (MIELY)　 三菱電機 76.45 -0.98 5975 11
5
6981 (MRAAY)　 日東電工 23.40 0.03 3658 5
8
7751 (CAJPY)　 任天堂 13.68 -0.07 8553 3
9
6273 (SMCAY)　 SMC 24.69 -0.04 77186 122
6
7182 (JPPTY)　 日産自動車 5.56 -0.04 435 4.
1
6146 (DSCSY)　 ディスコ 52.20 2.70 81594 159
4
3382 (SVNDY)　 セブン&アイ・HD 14.24 -0.18 2226 11.
5
8053 (SSUMY)　 三菱商事 33.65 0.22 5260 9
9
6702 (FJTSY)　 富士通 21.79 0.22 3406 6
1
6201 (TYIDY)　 豊田自動織機 132.32 20.72 20683 48
3
5108 (BRDCY)　 ブリヂストン 12.01 0.17 3755 2
8
6178 (JPPHY)　 日本郵政 14.10 -0.56 2204 222.
5
8002 (MARUY)　 三井物産 740.87 19.43 5790 9
0
6723 (RNECY)　 ルネサス 9.60 0.28 3001 5
2
6954 (FANUY)　 京セラ 18.09 0.46 2828 48.
5
8725 (MSADY)　 第一生命HD 19.72 0.11 1541 24.
5
8801 (MTSFY)　 三菱地所 33.84 0.94 5290 7
0
6301 (KMTUY)　 小松製作所 49.49 0.81 7736 11
1
4901 (FUJIY)　 富士フイルム 9.79 0.15 3061 2
1
6594 (NJDCY)　 日本電産 3.65 -0.12 2282 -10
9
6857 (ATEYY)　 シスメックス 8.84 0.09 1382 0.
5
4543 (TRUMY)　 テルモ 13.19 0.35 2062 17.
5
8591 (IX.N)　 大和証券G本社 10.24 -0.15 1601 -
4
（時価総額上位50位、1ドル156.31円換算）《AN》

