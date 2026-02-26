加賀電子、26年3月期は増収増益・増配予想、EMSとパソコン販売が業績を牽引

加賀電子<8154>(東証プライム)は独立系の大手エレクトロニクス総合商社である。半導体・電子部品等の商社ビジネスおよび電装基板製造受託サービスのEMSビジネスを主力に、成長戦略として収益力強化、経営基盤強化、新規事業創出、SDGs経営を推進している。なおグループ再編により26年4月1日付(予定)で連結子会社の加賀デバイスが同じく連結子会社のエクセルを吸収合併する。26年3月期は増収増益・増配予想としている。EMSビジネスやパソコン販売ビジネスが好調に推移する見込みだ。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は順調に水準を切り上げて最高値更新の展開だ。依然として指標面に割安感があり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。

■独立系の大手エレクトロニクス総合商社

独立系の大手エレクトロニクス総合商社である。M&Aも活用し、半導体・電子部品等の商社ビジネスおよび電装基板製造受託サービスのEMSビジネスを主力としている。25年7月には協栄産業を子会社化した。なおグループ再編により26年4月1日付(予定)で連結子会社の加賀デバイスが同じく連結子会社のエクセルを吸収合併する。

25年3月期は、電子部品事業の売上高が4729億10百万円で営業利益(連結調整前)が169億27百万円、情報機器事業の売上高が426億52百万円で営業利益が33億07百万円、ソフトウェア事業の売上高が33億87百万円で営業利益が5億09百万円だった。その他事業(エレクトロニクス機器修理・サポート、アミューズメント機器製造・販売、スポーツ用品販売など)の売上高が288億29百万円で営業利益が27億07百万円だった。会社別には加賀電子の売上高が3195億27百万円で営業利益が198億55百万円、加賀FEIの売上高が1978億68百万円で営業利益が18億60百万円、エクセルの売上高が303億83百万円で営業利益が16億45百万円だった。

中期経営計画に沿ったセグメント区分は電子部品事業、EMS事業、CSI事業(情報機器事業)、その他事業(ソフトウェア事業、その他)としている。25年3月期は電子部品の売上高が3477億40百万円で営業利益が102億34百万円、EMSの売上高が1345億44百万円で営業利益が73億72百万円、CSIの売上高が426億52百万円で営業利益が33億07百万円、その他の売上高が228億41百万円で営業利益が25億37百万円だった。

■売上高1兆円企業を見据えた中期経営計画2027

24年11月策定の中期経営計画2027(26年3月期～28年3月期)では重点施策として更なる収益力の強化、経営基盤の高度化、SDGs経営の推進を掲げ、売上高1兆円企業を見据えた最終年度28年3月期の目標値を、新規事業やM&Aを含めて売上高8000億円以上、営業利益360億円以上としている。オーガニック成長による目標は売上高7000億円以上、営業利益350億円以上、資本効率性の指標はROE12.0%以上(株主資本コスト10%前後)としている。オーガニック成長による収益目標のセグメント別内訳は、電子部品事業が売上高4000億円で営業利益165億円、EMS事業が売上高2300億円で営業利益135億円、CSI事業が売上高550億円で営業利益40億円、その他事業が売上高150億円で営業利益10億円としている。

事業戦略としては、商社ビジネスの拡大を高付加価値のEMSビジネスにつなげ、収益性の向上を推進する。また創業60周年を迎える29年3月期での売上高1兆円達成に向けて、M&Aの活用により当中期経営計画期間中に1000億円超の新たな事業収益の獲得を目指す。さらにエネルギー、インフラ、交通、環境を重点テーマとして新規事業を探索する。

25年3月には子会社のデジタル・メディア・ラボが、世界最大級のゲームアウトソーシングおよびゲーム開発スタジオであるWinking Studios(本社:シンガポール)と、CG制作全般の受託業務拡大を図ることを目的とした戦略的パートナーシップ契約を締結した。25年10月には、GXを実現する革新的な冷却技術として注目される液浸冷却技術の普及と標準化を推進する一般社団法人日本液浸コンソーシアム(25年6月設立)へ賛助法人会員として参画した。25年11月にはタイの子会社において新工場を建設すると発表した。また子会社の協栄産業がArentと建築積算・見積分野におけるAI活用で業務提携した。25年12月にはグループ会社のアクセスゲームズが、Valve社が運営する世界最大級のPCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、自社開発の新作ゲーム「それゆけ！ポプタープルミーズ」をリリースした。

25年12月には、障がい児向け通所支援事業(児童発達支援/放課後デイサービス)および就労支援事業を提供するシーアイ・パートナーズに出資した。また東芝テックと小売業界向け製品の開発・製造に関する協業に向けた基本合意書を締結した。

株主還元については連結配当性向の目安を30～40%に引き上げ、中長期的な利益成長を通じた配当成長に努める。普通配当については安定的かつ継続的な配当の目安をDOE4.0%とし、さらに利益水準や資本効率性に応じた追加施策として、特別配当や自己株式取得を機動的に実施する。

SDGs経営についてはサステナビリティ中長期経営計画(21年11月公表)に基づいて、持続可能な社会の実現に積極的な役割を果たすとともに、企業価値の持続的成長に取り組むとしている。25年2月にはCDP「気候変動レポート2024」において「B」スコアを獲得した。25年3月には経済産業省と日本健康会議が進める健康経営優良法人認定制度において健康経営優良法人2025(大規模法人部門)の認定を受けた。3年連続の認定となる。

なお25年12月には、日興アイ・アール「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」で総合部門:最優秀サイトおよび業種別部門:優秀サイト、大和インベスター・リレーションズ「インターネットIR表彰2025」で優秀賞、ブロードバンドセキュリティ「Gomez IRサイトランキング2025」でIRサイト優秀企業:銅賞を獲得した。

■26年3月期増収増益・増配予想

26年3月期の連結業績予想(26年2月12日付で3回目の上方修正)は、売上高が前期比13.2%増の6200億円、営業利益が14.4%増の270億円、経常利益が23.9%増の280億円、そして親会社株主帰属当期純利益が66.8%増の285億円としている。前回予想(25年11月6日付の上方修正値)に対して、売上高を250億円、営業利益を15億円、経常利益を25億円、親会社株主帰属当期純利益を25億円、それぞれ上方修正した。

修正後のセグメント別の計画は、電子部品事業の売上高が14.5%増の5415億円でセグメント利益(全社費用等調整前営業利益)が18.2%増の200億円、情報機器事業の売上高が5.5%増の450億円で利益が5.8%増の35億円、ソフトウェア事業の売上高が3.3%増の35億円で利益が1.9%減の5億円、その他事業の売上高が4.1%増の300億円で利益が10.8%増の30億円としている。電子部品事業の売上高を250億円、営業利益を15億円、それぞれ上方修正した。

なお配当予想は26年2月12日付で期末10円上方修正(25年8月7日付に続いて2回目の上方修正)して、24年10月1日付の株式2分割遡及換算後で前期比20円増配の130円(第2四半期末60円=普通配当55円+特別配当5円、期末70円=普通配当55円+特別配当15円)としている。予想配当性向は22.6%(負ののれん発生益72億円を除くベースでは30.8%)となる。

第3四半期累計は売上高が前年同期比12.4%増の4454億75百万円、営業利益が7.7%増の194億49百万円、経常利益が13.0%増の207億66百万円、親会社株主帰属四半期純利益が91.2%増の243億08百万円だった。

増収増益だった。電子部品事業のEMSビジネスや情報機器事業のパソコン販売ビジネスが好調に推移し、M&A効果(第2四半期から協栄産業を連結化)も寄与した。利益面では販売ミックス改善による粗利率上昇も寄与して販管費の増加を吸収した。なお営業利益14億円増益の要因分析は、販売数量増加による売上総利益増加65億円、販売ミックス改善による売上総利益増加13億円、販管費増加64億円(協栄産業連結により38億円増加など)としている。

営業外では為替差損益が11億89百万円改善(前年同期は差損8億82百万円、当期は差益3億07百万円)した。特別利益では投資有価証券売却益が13億60百万円増加(前年同期は2億76百万円、当期は16億百万円)したほか、段階取得に係る差益4億66百万円、負ののれん発生益75億94百万円を計上した。

電子部品事業は売上高が10.9%増の3838億92百万円で、セグメント利益(全社費用等調整前営業利益)が1.5%増の137億68百万円だった。部品販売ビジネスは協栄産業を第2四半期より新規連結したことが寄与した。EMSビジネスは医療機器向けや空調機器向けが好調に推移した。

情報機器事業は売上高が24.9%増の336億52百万円、利益が28.0%増の24億99百万円だった。パソコン販売ビジネスは教育機関向けがGIGAスクール第2期の更新需要、量販店向けがAIパソコンなど主要PCメーカーの新製品発売やWindows10サポート終了に伴う買い替え需要により、いずれも好調に推移した。携帯端末向けセキュリティソフトは新製品導入による単価アップが売上を押し上げた。電気・通信機器設置ビジネスでは大手コンビニ・金融機関向けLED工事・販売、電気設備(受変電、太陽光パネル)工事が拡大した。

ソフトウェア事業は売上高が22.0%増の25億25百万円、利益が24.2%減の2億33百万円だった。売上面はゲーム向けおよびアミューズメント機器向けCG映像制作の大型案件受通などにより大幅増収だった。利益面は第1四半期の営業損失の影響が残ったが、第2四半期以降は黒字が定着している。

その他事業(エレクトロニクス機器修理・サポート、アミューズメント機器製造・販売、スポーツ用品販売など)は売上高が20.9%増の254億04百万円、利益が31.0%増の27億47百万円だった。大幅増収増益だった。米国向けアミューズメント機器は下期に入って一服感が見られたが、PC製品およびPC周辺機器のリサイクルビジネスが好調に推移した。

会社別の営業利益(連結調整前)は加賀電子が8.0%増の165億17百万円、加賀FEIが27.6%増の18億80百万円、エクセルが12.7%減の9億77百万円、協栄産業が18百万円だった。中計セグメント別の営業利益(同)は電子部品が1.1%減の79億73百万円、EMSが8.3%増の66億02百万円、CSI(コンシューマー&システムインテグレーター)が28.0%増の24億99百万円、その他が23.6%増の22億49百万円だった。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が1380億86百万円で営業利益が64億84百万円、第2四半期は売上高が1508億72百万円で営業利益が65億64百万円、第3四半期は売上高が1565億16百万円で営業利益が64億円だった。

修正後の通期予想に対する第3四半期累計の進捗率は売上高が72%、営業利益が72%、経常利益が74%、親会社株主帰属当期純利益が85%である。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株価は最高値更新の展開

株価は順調に水準を切り上げて最高値更新の展開だ。依然として指標面に割安感があり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。2月25日の終値は4300円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS575円24銭で算出)は約7倍、今期予想配当利回り(会社予想の130円で算出)は約3.0%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS3162円68銭で算出)は約1.4倍、そして時価総額は約2257億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

