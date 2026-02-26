*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1セイコーグループ、東洋エンジニアリング、第一稀元素化学工業など

銘柄名<コード>25日終値⇒前日比

いい生活＜3796＞ 534 +35

1対2の株式分割と26年3月期実質増配を発表。

海帆＜3133＞ 413 +80

長期売電契約における契約電力を発電するために

必要な発電所相当数100%契約が完了。

ドリーム・アーツ＜4811＞ 826 +61

モスフードサービス＜8153＞が

本部・店舗間コミュニケーションに「Shopらん」導入。

ダイナミクマップ＜336A＞ 757 +68

石狩市主催のセミナーに執行役員の雨谷氏が登壇。

3Dマトリクス＜7777＞ 592 +31

25年7月発行の転換社債型新株予約権付社債が転換完了。

バリューC＜9238＞ 836 -150

26年2月期業績と配当予想の下方修正と株主優待制度廃止を発表し24日ストップ安。25日も売り地合い継続。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 2924 +500

レアアース関連の代表銘柄として人気化。

ユニチカ＜3103＞ 1428 +51

レアアース関連の一角として短期資金の関心向かう。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 3425 +504

中国の新たな禁輸措置受けてレアアース関連に関心再燃。

JX金属＜5016＞ 4145 +453

シティグループ証券では目標株価を引き上げ。

日鉄鉱業＜1515＞ 4190 +410

資源関連株の上昇が刺激に。

アンリツ＜6754＞ 3103 +219

データセンター関連として上値追いが続く。

東邦亜鉛＜5707＞ 1684 +151

銀相場の上昇など手掛かりに。

ユニオンツール＜6278＞ 15980 +1480

PCBドリルの生産能力引き上げ報道伝わり。

旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1491 +239

人工ダイヤ関連として関心が続く形に。

アステリア＜3853＞ 1211 +66

ワールドがRFIDリーダー「AsReader」を導入と。

ラクス＜3923＞ 789.6 +61.9

米ソフトウェア関連株の上昇受けてリバウンド期待。

Appier Group＜4180＞ 722 +58

情報ソフト株上昇に追随でリバウンド。

住友金属鉱山＜5713＞ 11650 +840

金相場の上昇が買い手掛かりに。

SCREEN<7735> 23370 +1645

野村證券では目標株価を引き上げ。

セイコーグループ<8050> 13260 +1320

決算発表後の上値追い続く格好。

浜松ホトニクス<6965> 2041 +102

半導体市場への攻勢報道が引き続き材料視される。

武蔵精密工業<7220> 2750 +252

データセンター関連の一角として見直し買い。

ベイカレント<6532> 4061 +200

Saas関連の上昇で買い安心感。

ヒロセ電機<6806> 23985 +1580

JPモルガン証券では目標株価を引き上げ。

マクニカHD<3132> 2784 +167

半導体・DC関連として上昇トレンド続く。

安川電機<6506> 5403 +306

シティグループ証券では目標株価を引き上げ。

オムロン<6645> 5532 +242

24日にはインドで心電をAI診断と。

野村総合研究所<4307> 3800 +239

アンソロピック提供の生成AI技術導入支援サービスを整備と。

日東紡績<3110> 27680 +1480

24日にはシティグループ証券が目標株価上げ。

養命酒製造<2540> 4050 -545

レノが実施するTOB価格4050円にサヤ寄せの動き。

楽天銀行<5838> 7958 -409

高市首相が追加利上げに難色と伝わり。

キオクシアHD<285A> 21465 -805

サンディスクがシトロン・リサーチのレポートで下落。

高島屋<8233> 2107.5 -102

特損計上で最終赤字見通しに。

日本製鉄<5401> 627.3 -36.6

CB発行による潜在的な希薄化を嫌気。

寿スピリッツ<2222> 1925 -61.5

特に材料もなくリバランス売りか。《CS》