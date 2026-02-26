関連記事
前日に動いた銘柄 part1セイコーグループ、東洋エンジニアリング、第一稀元素化学工業など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1セイコーグループ、東洋エンジニアリング、第一稀元素化学工業など
銘柄名<コード>25日終値⇒前日比
いい生活＜3796＞ 534 +35
1対2の株式分割と26年3月期実質増配を発表。
海帆＜3133＞ 413 +80
長期売電契約における契約電力を発電するために
必要な発電所相当数100%契約が完了。
ドリーム・アーツ＜4811＞ 826 +61
モスフードサービス＜8153＞が
本部・店舗間コミュニケーションに「Shopらん」導入。
ダイナミクマップ＜336A＞ 757 +68
石狩市主催のセミナーに執行役員の雨谷氏が登壇。
3Dマトリクス＜7777＞ 592 +31
25年7月発行の転換社債型新株予約権付社債が転換完了。
バリューC＜9238＞ 836 -150
26年2月期業績と配当予想の下方修正と株主優待制度廃止を発表し24日ストップ安。25日も売り地合い継続。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 2924 +500
レアアース関連の代表銘柄として人気化。
ユニチカ＜3103＞ 1428 +51
レアアース関連の一角として短期資金の関心向かう。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 3425 +504
中国の新たな禁輸措置受けてレアアース関連に関心再燃。
JX金属＜5016＞ 4145 +453
シティグループ証券では目標株価を引き上げ。
日鉄鉱業＜1515＞ 4190 +410
資源関連株の上昇が刺激に。
アンリツ＜6754＞ 3103 +219
データセンター関連として上値追いが続く。
東邦亜鉛＜5707＞ 1684 +151
銀相場の上昇など手掛かりに。
ユニオンツール＜6278＞ 15980 +1480
PCBドリルの生産能力引き上げ報道伝わり。
旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1491 +239
人工ダイヤ関連として関心が続く形に。
アステリア＜3853＞ 1211 +66
ワールドがRFIDリーダー「AsReader」を導入と。
ラクス＜3923＞ 789.6 +61.9
米ソフトウェア関連株の上昇受けてリバウンド期待。
Appier Group＜4180＞ 722 +58
情報ソフト株上昇に追随でリバウンド。
住友金属鉱山＜5713＞ 11650 +840
金相場の上昇が買い手掛かりに。
SCREEN<7735> 23370 +1645
野村證券では目標株価を引き上げ。
セイコーグループ<8050> 13260 +1320
決算発表後の上値追い続く格好。
浜松ホトニクス<6965> 2041 +102
半導体市場への攻勢報道が引き続き材料視される。
武蔵精密工業<7220> 2750 +252
データセンター関連の一角として見直し買い。
ベイカレント<6532> 4061 +200
Saas関連の上昇で買い安心感。
ヒロセ電機<6806> 23985 +1580
JPモルガン証券では目標株価を引き上げ。
マクニカHD<3132> 2784 +167
半導体・DC関連として上昇トレンド続く。
安川電機<6506> 5403 +306
シティグループ証券では目標株価を引き上げ。
オムロン<6645> 5532 +242
24日にはインドで心電をAI診断と。
野村総合研究所<4307> 3800 +239
アンソロピック提供の生成AI技術導入支援サービスを整備と。
日東紡績<3110> 27680 +1480
24日にはシティグループ証券が目標株価上げ。
養命酒製造<2540> 4050 -545
レノが実施するTOB価格4050円にサヤ寄せの動き。
楽天銀行<5838> 7958 -409
高市首相が追加利上げに難色と伝わり。
キオクシアHD<285A> 21465 -805
サンディスクがシトロン・リサーチのレポートで下落。
高島屋<8233> 2107.5 -102
特損計上で最終赤字見通しに。
日本製鉄<5401> 627.3 -36.6
CB発行による潜在的な希薄化を嫌気。
寿スピリッツ<2222> 1925 -61.5
特に材料もなくリバランス売りか。《CS》
スポンサードリンク