東証グロ－ス指数は3日ぶり反発、押し目買い優勢だが上値は重い展開
東証グロース市場指数 959.81 ＋7.20／出来高 2億7508万株／売買代金 1668億円東証グロース市場250指数 735.47 ＋6.53／出来高 1億8570万株／売買代金 1408億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって3日ぶり反発。値上がり銘柄数は346、値下がり銘柄数は215、変わらずは41。
前日24日の米株式市場でダウ平均は反発。2月消費者信頼感指数の改善を好感した買いや、半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ、エヌビディアの買いがけん引し、相場は上昇した。さらに、一部消費関連企業の好決算を好感した買いに加え、AIによる代替が困難なHALO：Heavy Asset Low Obsolescence銘柄に投資資金が引き続き向かい上昇した。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢だが上値は重い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.40％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、引き続き高市政権の政策や日米関税合意に基づく日本の対米投融資への期待感が株価支援要因となった。さらに、東証グロース市場指数は昨日までの続落で3.9％近く下落しており、押し目買いや自律反発狙いの買いが入りやすかった。一方、午後は東証プライムの主力株に市場の関心が向かい、新興市場にはやや投資資金が流れにくくなったことに加え、日本時間明朝に米エヌビディアや米セールスフォースが25年11月-26年1月期決算を発表することから、これを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもあり、東証グロース市場指数は午前の時間帯に高値をつけた後は上値が重かった。
個別では、長期売電契約における契約電力を発電するために必要な発電所相当数100%契約が完了したと発表した海帆＜3133＞、ワールド＜3612＞にRFIDリーダー「AsReader」が採用されたと発表したアスタリスク＜6522＞、再生医療等製品に関する企業治験に向けニコン・セル・イノベーションと基本合意したと発表したケイファーマ＜4896＞、延期していた25年12月期決算発表を27日に予定していると発表したモンスターラボ＜5255＞が上げた。時価総額上位銘柄では、GNI＜2160＞やタイミー＜215A＞が上昇。値上がり率上位には、Birdman＜7063＞、アーキテクツSJ＜6085＞などが顔を出した。
一方、前日に新規上場も売りに押される展開続いたイノバセル＜504A＞、引き続き26年2月期業績と配当予想の下方修正・株主優待制度廃止が嫌気されたバリューC＜9238＞、前日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘ったエアクロ＜9557＞、前日人気化したが200日線を維持できず先高期待が後退したトラースOP＜6696＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、イーディーピー＜7794＞、AlbaLink＜5537＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7063|バードマン | 129| 30| 30.30|
2| 3133|海帆 | 413| 80| 24.02|
3| 6085|アキテクツＳＪ | 1793| 275| 18.12|
4| 4588|オンコリス | 2708| 400| 17.33|
5| 195A|ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ | 1108| 150| 15.66|
6| 9227|マイクロ波化学 | 1121| 138| 14.04|
7| 336A|ダイナミクマップ | 757| 68| 9.87|
8| 6522|アスタリスク | 442| 39| 9.68|
9| 5599|Ｓ＆Ｊ | 1557| 137| 9.65|
10| 7776|セルシード | 345| 28| 8.83|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9238|バリューＣ | 836| -150| -15.21|
2| 7794|イーディーピー | 1260| -191| -13.16|
3| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 3415| -395| -10.37|
4| 4582|シンバイオ製薬 | 183| -18| -8.96|
5| 4596|窪田製薬ＨＤ | 196| -18| -8.41|
6| 198A|ポストプライム | 246| -22| -8.21|
7| 9557|エアクロ | 240| -20| -7.69|
8| 7779|サイバーダイン | 364| -30| -7.61|
9| 6081|アライドアーキ | 370| -29| -7.27|
10| 290A|Ｓｙｎｓ | 1225| -90| -6.84|《SK》
