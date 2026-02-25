*15:59JST 2月25日本国債市場：債券先物は132円64銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付133円01銭 高値133円04銭 安値132円58銭 引け132円64銭

2年 1.203％

5年 1.566％

10年 2.188％

20年 2.943％



25日の債券先物3月限は133円01銭で取引を開始し、132円64銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.46％、10年債は4.04％、30年債は4.70％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.71％、英国債は4.30％、オーストラリア10年債は4.72％、NZ10年債は4.35％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 独・10-12月期国内総生産改定値（予想：前年比＋0.4％）

・19：00 ユーロ圏・1月消費者物価指数改定値（予想：前年比＋1.70％）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》