*15:12JST 株式会社キッズスター：2025年12月期決算説明文字起こし（2）

株式会社キッズスター＜248A＞：2025年12月期決算説明文字起こし（1）の続き

■決算説明

お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただ今より株式会社キッズスターの2025年12月期通期決算説明会を開催いたします。

本日はご多用のところご視聴いただき、誠にありがとうございます。

はじめに、本日の出席者をご紹介いたします。代表取締役の平田でございます。

続きまして、コーポレート部 部長の笠置でございます。

本日の決算説明会は、Zoomウェビナーによるライブ配信にて実施いたします。

まず平田より、2025年12月期通期決算の概要についてご説明申し上げます。その後、皆様からのご質問をお受けいたします。

それでは、平田代表、お願いいたします。

改めまして、株式会社キッズスター代表取締役の平田でございます。本日はお忙しい中、決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

それでは、2025年12月期の決算概要、2026年12月期の業績予想、ならびに中期経営計画についてご説明いたします。

資料に沿って、順を追ってご説明いたします。次のスライドをご覧ください。

まず、当社の主力事業であるアプリ「ごっこランド」の概要です。

本アプリは、ユーザーが完全無料で利用でき、実在する90社以上の企業の仕事や社会体験をゲーム形式で体験できるサービスです。

イメージとしては、キッザニアのデジタル版と捉えていただくと分かりやすいかと思います。

「ごっこランド」は、毎年2億回以上プレイされております。企業は「パビリオン」という形でアプリ内に出店することが可能です。現在は、月額定額制・2年契約を基本とし、ご参画いただいております。契約更新により継続的に出店料をいただくビジネスモデルであり、安定的なサービス運営を実現しております。

「ごっこランド」の売上はどのように計上されているのか、というご質問をいただくことがあります。こちらについてご説明いたします。

企業様から受注後、アプリ内ゲームの開発に約6か月を要します。開発が完了し、実際にゲーム配信が開始された時点から、契約期間である2年間にわたり、月次で売上を計上する仕組みとなっております。

株式会社キッズスター：2025年12月期決算説明文字起こし（3）に続く《HM》