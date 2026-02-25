関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～アクセルスペ、養命酒などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月25日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜402A＞ アクセルスペ 19217600 994201.02 286.05% 0.0395%
＜2540＞ 養命酒 359100 149725.2 236.76% -0.1175%
＜6217＞ 津田駒 925900 67477.32 222.25% 0.1045%
＜4082＞ 稀元素 3064500 1359074.7 212.39% 0.2062%
＜6775＞ TBグループ 10718800 318135.04 192.39% -0.0894%
＜5724＞ アサカ理研 580900 457651.6 161.16% 0.0505%
＜157A＞ Gモンスター 435700 144805.84 152.28% 0.0129%
＜3290＞ Oneリート 5468 128669.64 150.14% 0.012%
＜6658＞ シライ電子 254300 51087.42 144.82% 0.0148%
＜1623＞ NF鉄鋼非 10864 171162.9 143.63% 0.018%
＜4620＞ 藤倉化 682900 227937.28 137.11% 0.0071%
＜2288＞ 丸大食 203100 128526.78 135.46% -0.0253%
＜8203＞ MrMaxHD 219400 48920.64 133.08% -0.0024%
＜2345＞ HODL1 428200 27116.7 132.19% 0.0273%
＜4439＞ 東名 214200 58324.64 132.17% -0.015%
＜2564＞ GXSディビ 141287 191578.447 132.15% 0.0013%
＜8278＞ フジ 684100 409980.16 127.02% -0.005%
＜7513＞ コジマ 948600 365840.62 121.7% 0.0007%
＜7999＞ MUTOH－HD 218500 523251.4 121.59% 0.0039%
＜6227＞ AIメカテック 3916200 30459427.4 117.94% -0.0404%
<2882> イートアンドH 160900 102870.4 115.36% 0%
<5401> 日本製鉄 77718800 15451664.55 113.05% -0.0507%
<7940> ウェーブロック 88300 43996.44 107.97% -0.0039%
<7719> 東京衡機 3562700 621878.92 106.95% 0.0642%
<2646> GXメタルビ 84958 120673.777 105.76% 0.0476%
<2292> SFoods 646500 633422.4 105.59% 0.0218%
<6754> アンリツ 3896900 4133394.58 105.11% 0.0693%
<7611> ハイデ日高 521200 646582.4 104.42% 0.0046%
<7520> エコス 55900 75318 103.83% 0.0077%
<4318> クイック 305300 98512.94 102.3% 0.037%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
