出来高変化率ランキング（14時台）～アクセルスペ、養命酒などがランクイン

2026年2月25日 15:10

記事提供元：フィスコ

*15:10JST 出来高変化率ランキング（14時台）～アクセルスペ、養命酒などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月25日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜402A＞ アクセルスペ　　　 19217600 　994201.02　 286.05% 0.0395%
＜2540＞ 養命酒　　　　　　　359100 　149725.2　 236.76% -0.1175%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　925900 　67477.32　 222.25% 0.1045%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　　3064500 　1359074.7　 212.39% 0.2062%
＜6775＞ TBグループ　　　　10718800 　318135.04　 192.39% -0.0894%
＜5724＞ アサカ理研　　　　　580900 　457651.6　 161.16% 0.0505%
＜157A＞ Gモンスター　　　　435700 　144805.84　 152.28% 0.0129%
＜3290＞ Oneリート　　　　5468 　128669.64　 150.14% 0.012%
＜6658＞ シライ電子　　　　　254300 　51087.42　 144.82% 0.0148%
＜1623＞ NF鉄鋼非　　　　　10864 　171162.9　 143.63% 0.018%
＜4620＞ 藤倉化　　　　　　　682900 　227937.28　 137.11% 0.0071%
＜2288＞ 丸大食　　　　　　　203100 　128526.78　 135.46% -0.0253%
＜8203＞ MrMaxHD　　　219400 　48920.64　 133.08% -0.0024%
＜2345＞ HODL1　　　　　428200 　27116.7　 132.19% 0.0273%
＜4439＞ 東名　　　　　　　　214200 　58324.64　 132.17% -0.015%
＜2564＞ GXSディビ　　　　141287 　191578.447　 132.15% 0.0013%
＜8278＞ フジ　　　　　　　　684100 　409980.16　 127.02% -0.005%
＜7513＞ コジマ　　　　　　　948600 　365840.62　 121.7% 0.0007%
＜7999＞ MUTOH－HD　　218500 　523251.4　 121.59% 0.0039%
＜6227＞ AIメカテック　　　3916200 　30459427.4　 117.94% -0.0404%
<2882> イートアンドH　　　160900 　102870.4　 115.36% 0%
<5401> 日本製鉄　　　　　　77718800 　15451664.55　 113.05% -0.0507%
<7940> ウェーブロック　　　88300 　43996.44　 107.97% -0.0039%
<7719> 東京衡機　　　　　　3562700 　621878.92　 106.95% 0.0642%
<2646> GXメタルビ　　　　84958 　120673.777　 105.76% 0.0476%
<2292> SFoods　　　　646500 　633422.4　 105.59% 0.0218%
<6754> アンリツ　　　　　　3896900 　4133394.58　 105.11% 0.0693%
<7611> ハイデ日高　　　　　521200 　646582.4　 104.42% 0.0046%
<7520> エコス　　　　　　　55900 　75318　 103.83% 0.0077%
<4318> クイック　　　　　　305300 　98512.94　 102.3% 0.037%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

