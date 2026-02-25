ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～アサカ理研、コジマなどがランクイン

2026年2月25日 14:11

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月25日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜402A＞ アクセルスペ　　　 　17548000 　994201.02　 277.92% 0.0289%
＜2540＞ 養命酒　　　　　　 　336000 　149725.2　 229.39% -0.1186%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　 　893700 　67477.32　 218.27% 0.1084%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　 　3064500 　1359074.7　 212.39% 0.2062%
＜6775＞ TBグループ　　　 　10246400 　318135.04　 187.83% -0.0947%
＜5724＞ アサカ理研　　　　 　550800 　457651.6　 154.63% 0.0664%
＜3290＞ Oneリート　　　 　5236 　128669.64　 144.69% 0.0141%
＜6658＞ シライ電子　　　　 　235500 　51087.42　 135.25% 0.0123%
＜4439＞ 東名　　　　　　　 　206600 　58324.64　 127.76% -0.0121%
＜157A＞ Gモンスター　　　 　352700 　144805.84　 126.02% 0.0435%
＜8203＞ MrMaxHD　　 　206700 　48920.64　 125.69% 0%
＜4620＞ 藤倉化　　　　　　 　619200 　227937.28　 125.28% 0.025%
＜2345＞ HODL1　　　　 　402400 　27116.7　 124.64% 0.0502%
＜1623＞ NF鉄鋼非　　　　 　9095 　171162.9　 121.18% 0.0122%
＜7513＞ コジマ　　　　　　 　914100 　365840.62　 117.28% 0.0029%
＜9601＞ 松竹　　　　　　　 　164100 　577195.2　 117.16% -0.0008%
＜8278＞ フジ　　　　　　　 　627900 　409980.16　 116.47% 0.0018%
＜2288＞ 丸大食　　　　　　 　171900 　128526.78　 115.12% -0.0273%
＜2882＞ イートアンドH　　 　150600 　102870.4　 107.30% 0%
＜7940＞ ウェーブロック　　 　85500 　43996.44　 104.07% -0.0015%
<2292> SFoods　　　 　630300 　633422.4　 102.49% 0.0203%
<6227> AIメカテック　　 　3404200 　30459427.4　 101.50% -0.0126%
<5401> 日本製鉄　　　　　 　70243600 　15451664.55　 100.77% -0.0483%
<7611> ハイデ日高　　　　 　495900 　646582.4　 98.39% 0.0046%
<7999> MUTOH－HD　 　179500 　523251.4　 97.64% 0.0013%
<7520> エコス　　　　　　 　52400 　75318　 96.11% 0.0077%
<2248> iF500H有　　 　8868 　18015.587　 94.28% 0.0043%
<3087> ドトル日レス　　　 　566200 　768890.76　 94.14% 0.0134%
<6754> アンリツ　　　　　 　3468500 　4133394.58　 91.18% 0.0686%
<5352> 黒崎播磨　　　　　 　300300 　464853.1　 90.61% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

