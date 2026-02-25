関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～アサカ理研、コジマなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月25日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜402A＞ アクセルスペ 17548000 994201.02 277.92% 0.0289%
＜2540＞ 養命酒 336000 149725.2 229.39% -0.1186%
＜6217＞ 津田駒 893700 67477.32 218.27% 0.1084%
＜4082＞ 稀元素 3064500 1359074.7 212.39% 0.2062%
＜6775＞ TBグループ 10246400 318135.04 187.83% -0.0947%
＜5724＞ アサカ理研 550800 457651.6 154.63% 0.0664%
＜3290＞ Oneリート 5236 128669.64 144.69% 0.0141%
＜6658＞ シライ電子 235500 51087.42 135.25% 0.0123%
＜4439＞ 東名 206600 58324.64 127.76% -0.0121%
＜157A＞ Gモンスター 352700 144805.84 126.02% 0.0435%
＜8203＞ MrMaxHD 206700 48920.64 125.69% 0%
＜4620＞ 藤倉化 619200 227937.28 125.28% 0.025%
＜2345＞ HODL1 402400 27116.7 124.64% 0.0502%
＜1623＞ NF鉄鋼非 9095 171162.9 121.18% 0.0122%
＜7513＞ コジマ 914100 365840.62 117.28% 0.0029%
＜9601＞ 松竹 164100 577195.2 117.16% -0.0008%
＜8278＞ フジ 627900 409980.16 116.47% 0.0018%
＜2288＞ 丸大食 171900 128526.78 115.12% -0.0273%
＜2882＞ イートアンドH 150600 102870.4 107.30% 0%
＜7940＞ ウェーブロック 85500 43996.44 104.07% -0.0015%
<2292> SFoods 630300 633422.4 102.49% 0.0203%
<6227> AIメカテック 3404200 30459427.4 101.50% -0.0126%
<5401> 日本製鉄 70243600 15451664.55 100.77% -0.0483%
<7611> ハイデ日高 495900 646582.4 98.39% 0.0046%
<7999> MUTOH－HD 179500 523251.4 97.64% 0.0013%
<7520> エコス 52400 75318 96.11% 0.0077%
<2248> iF500H有 8868 18015.587 94.28% 0.0043%
<3087> ドトル日レス 566200 768890.76 94.14% 0.0134%
<6754> アンリツ 3468500 4133394.58 91.18% 0.0686%
<5352> 黒崎播磨 300300 464853.1 90.61% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
