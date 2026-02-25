*13:04JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストが1銘柄で約267円分押し上げ

25日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり133銘柄、値下がり91銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。823.99円高の58145.08円（出来高概算12億7881万株）で前場の取引を終えている。

前日24日の米国株式市場は反発。ダウ平均は370.44ドル高の49174.50ドル、ナスダックは236.41ポイント高の22863.68で取引を終了した。人工知能（AI）を巡る根強い懸念に寄り付き後、まちまち。その後、2月消費者信頼感指数の改善を好感した買いや半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ、エヌビディアの買いがけん引し、相場は上昇した。さらに、一部消費関連企業の好決算を好感した買いに加え、AIによる代替が困難なHALO：Heavy Asset Low Obsolescence銘柄に投資資金が引き続き向かい上昇した。

米株市場を横目に、2月25日の日経平均は374.31円高の57695.40円と続伸して取引を開始した。その後も買い優勢の展開となり、じりじりと上げ幅を広げた。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことに加え、やや円安・ドル高に振れたことが東京市場の輸出株などの株価下支え要因となった。また、引き続き高市政権の政策や日米関税合意に基づく日本の対米投融資への期待感が株価支援要因となった。

個別では、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、スクリン＜7735＞、ファナック＜6954＞、京セラ＜6971＞、ファーストリテ＜9983＞、コナミG＜9766＞、ソフトバンクG＜9984＞、中外薬＜4519＞、テルモ＜4543＞、住友鉱＜5713＞、住友電＜5802＞などの銘柄が上昇。

一方、イビデン＜4062＞、日東電＜6988＞、ニトリHD＜9843＞、イオン＜8267＞、高島屋＜8233＞、三菱重＜7011＞、IHI＜7013＞、三菱電<6503>、しずおかFG<5831>、千葉銀<8331>、大塚HD<4578>、信越化<4063>、日本郵政<6178>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品などが上昇した一方、鉄鋼、銀行業、電気・ガス業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約267円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ファナック＜6954＞、ディスコ＜6146＞、コナミG＜9766＞、ファーストリテ＜9983＞、スクリーンHD＜7735＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはイビデン＜4062＞となり1銘柄で日経平均を約19円押し下げた。同2位は日東電＜6988＞となり、ニトリHD＜9843＞、大塚HD<4578>、三菱重＜7011＞、高島屋＜8233＞、しずおかFG<5831>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 58145.08(+823.99)

値上がり銘柄数 133(寄与度+949.62)

値下がり銘柄数 91(寄与度-125.63)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 27620 1000 267.40

＜8035＞ 東エレク 46180 1800 180.50

＜6954＞ ファナック 6780 238 39.78

＜6146＞ ディスコ 79940 4320 28.88

＜9766＞ コナミG 19265 830 27.74

＜9983＞ ファーストリテ 67180 330 26.47

＜7735＞ SCREEN 23400 1675 22.40

＜6971＞ 京セラ 2785 75 20.06

＜4519＞ 中外製薬 10290 190 19.05

＜4543＞ テルモ 2024.5 55 14.71

＜5713＞ 住友金属鉱山 11670 860 14.37

＜5802＞ 住友電気工業 10795 405 13.54

<6920> レーザーテック 32900 980 13.10

<2802> 味の素 4878 181 12.10

<6861> キーエンス 67220 3480 11.63

<6645> オムロン 5619 329 11.00

<6506> 安川電機 5416 319 10.66

＜9984＞ ソフトバンクG 4107 11 8.82

<6532> ベイカレント 4118 257 8.59

<6841> 横河電機 5986 232 7.75



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4062＞ イビデン 9596 -288 -19.25

＜6988＞ 日東電工 3543 -53 -8.86

＜9843＞ ニトリHD 3078 -105 -8.77

<4578> 大塚HD 10250 -175 -5.85

＜7011＞ 三菱重工業 4678 -133 -4.45

＜8233＞ 高島屋 2088.5 -121 -4.04

<5831> しずおかFG 2966 -113 -3.78

<6503> 三菱電機 5809 -107 -3.58

<7741> HOYA 28895 -205 -3.43

＜7013＞ IHI 3998 -135 -3.16

＜8267＞ イオン 2290.5 -30 -3.01

<7974> 任天堂 8456 -85 -2.84

<8331> 千葉銀行 2201 -76.5 -2.56

<4063> 信越化 5915 -15 -2.51

<6178> 日本郵政 1968.5 -70.5 -2.36

<6758> ソニーG 3292 -14 -2.34

<8306> 三菱UFJ 2828 -60 -2.01

<4502> 武田薬品工業 5760 -58 -1.94

<8766> 東京海上HD 6303 -37 -1.86

<3382> 7＆iHD 2212.5 -18.5 -1.86《CS》