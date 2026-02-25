ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～日本製鉄、津田駒などがランクイン

2026年2月25日 10:13

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:13JST 出来高変化率ランキング（9時台）～日本製鉄、津田駒などがランクイン
日本製鉄＜5401＞がランクイン（9時47分時点）。大幅安。前日取引終了後に、海外市
場で新株予約権付社債（転換社債=CB）を6000億円発行すると発表しており、潜在株
式数の増加を懸念する売りが出ているようだ。調達資金額はUSスチール買収に係る
ブリッジローンの返済に全額を充当する予定。日本経済新聞の報道によると、CBの
調達額では日本企業で最大としている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月25日　9:47　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜402A＞ アクセルスペ　　　 8625200 　994201.02　 199.96% -0.0121%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　619600 　67477.32　 174.36% 0.142%
＜2540＞ 養命酒　　　　　　　190700 　149725.2　 161.84% -0.1196%
＜6775＞ TBグループ　　　　6774200 　318135.04　 142.05% 0.1263%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　　1448000 　1359074.7　 117.94% 0.1097%
＜5724＞ アサカ理研　　　　　369000 　457651.6　 105.6% 0.0531%
＜3290＞ Oneリート　　　　3782 　128669.64　 104.31% 0.0109%
＜2345＞ HODL1　　　　　323500 　27116.7　 97.87% 0.073%
＜4439＞ 東名　　　　　　　　157100 　58324.64　 94.76% 0.0009%
＜1623＞ NF鉄鋼非　　　　　6951 　171162.9　 88.38% -0.0093%
＜4620＞ 藤倉化　　　　　　　429800 　227937.28　 82.34% 0.0421%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　　276400 　464853.1　 80.93% -0.0011%
＜2882＞ イートアンドH　　　110600 　102870.4　 71.1% -0.0014%
＜7513＞ コジマ　　　　　　　576500 　365840.62　 63.06% 0.0044%
＜8278＞ フジ　　　　　　　　393600 　409980.16　 61.7% 0.005%
＜2288＞ 丸大食　　　　　　　108300 　128526.78　 61.46% -0.0057%
＜9601＞ 松竹　　　　　　　　100300 　577195.2　 60.15% 0%
＜6994＞ 指月電　　　　　　　753500 　442277.9　 54.49% -0.0243%
＜6298＞ ワイエイシイHD　　196500 　146762.78　 48.99% 0.0564%
<7611> ハイデ日高　　　　　315600 　646582.4　 47.52% -0.0046%
<3492> MIRARTH　　　10759 　585764.04　 42.41% -0.0021%
<1595> NZAMJリート　　23000 　39760.255　 41.98% -0.0009%
<8203> MrMaxHD　　　97600 　48920.64　 39.78% 0.0061%
<3087> ドトル日レス　　　　343100 　768890.76　 39.16% 0.01%
<4763> クリーク＆リバ　　　100500 　99376.64　 35.67% 0.0006%
<2292> S Foods　　　342200 　633422.4　 34.48% 0.0078%
<8273> イズミ　　　　　　　597300 　1079084.9　 34.45% -0.0063%
<6855> 電子材料　　　　　　850600 　5135328　 34.01% 0.0895%
<3915> テラスカイ　　　　　110000 　130895.76　 34% -0.0216%
＜5401＞ 日本製鉄　　　　　　37997500 　15451664.55　 33.52% -0.0549%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

関連記事