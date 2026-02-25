*10:13JST 出来高変化率ランキング（9時台）～日本製鉄、津田駒などがランクイン

日本製鉄＜5401＞がランクイン（9時47分時点）。大幅安。前日取引終了後に、海外市

場で新株予約権付社債（転換社債=CB）を6000億円発行すると発表しており、潜在株

式数の増加を懸念する売りが出ているようだ。調達資金額はUSスチール買収に係る

ブリッジローンの返済に全額を充当する予定。日本経済新聞の報道によると、CBの

調達額では日本企業で最大としている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [2月25日 9:47 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜402A＞ アクセルスペ 8625200 994201.02 199.96% -0.0121%

＜6217＞ 津田駒 619600 67477.32 174.36% 0.142%

＜2540＞ 養命酒 190700 149725.2 161.84% -0.1196%

＜6775＞ TBグループ 6774200 318135.04 142.05% 0.1263%

＜4082＞ 稀元素 1448000 1359074.7 117.94% 0.1097%

＜5724＞ アサカ理研 369000 457651.6 105.6% 0.0531%

＜3290＞ Oneリート 3782 128669.64 104.31% 0.0109%

＜2345＞ HODL1 323500 27116.7 97.87% 0.073%

＜4439＞ 東名 157100 58324.64 94.76% 0.0009%

＜1623＞ NF鉄鋼非 6951 171162.9 88.38% -0.0093%

＜4620＞ 藤倉化 429800 227937.28 82.34% 0.0421%

＜5352＞ 黒崎播磨 276400 464853.1 80.93% -0.0011%

＜2882＞ イートアンドH 110600 102870.4 71.1% -0.0014%

＜7513＞ コジマ 576500 365840.62 63.06% 0.0044%

＜8278＞ フジ 393600 409980.16 61.7% 0.005%

＜2288＞ 丸大食 108300 128526.78 61.46% -0.0057%

＜9601＞ 松竹 100300 577195.2 60.15% 0%

＜6994＞ 指月電 753500 442277.9 54.49% -0.0243%

＜6298＞ ワイエイシイHD 196500 146762.78 48.99% 0.0564%

<7611> ハイデ日高 315600 646582.4 47.52% -0.0046%

<3492> MIRARTH 10759 585764.04 42.41% -0.0021%

<1595> NZAMJリート 23000 39760.255 41.98% -0.0009%

<8203> MrMaxHD 97600 48920.64 39.78% 0.0061%

<3087> ドトル日レス 343100 768890.76 39.16% 0.01%

<4763> クリーク＆リバ 100500 99376.64 35.67% 0.0006%

<2292> S Foods 342200 633422.4 34.48% 0.0078%

<8273> イズミ 597300 1079084.9 34.45% -0.0063%

<6855> 電子材料 850600 5135328 34.01% 0.0895%

<3915> テラスカイ 110000 130895.76 34% -0.0216%

＜5401＞ 日本製鉄 37997500 15451664.55 33.52% -0.0549%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》