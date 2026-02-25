ピアズ、Forkwell事業承継会社を子会社化、IT人材基盤を強化

■吸収分割で設立のフォークウェル株式81,000株を取得

ピアズ<7066>(東証グロース)は2月24日、Groovesが運営するITエンジニア向けキャリア支援プラットフォーム「Forkwell」事業を承継する新設会社の株式を取得し、子会社化する株式譲渡契約を締結したと発表した。臨時取締役会で決議した。

同件は、Groovesが吸収分割により同事業を承継させる「株式会社フォークウェル」の株式81,000株を取得するもので、取得価額は3億2680万円。取得後の議決権所有割合は81%となる。フォークウェルは東京都港区に所在し、資本金5000万円、2025年12月11日設立。総資産・純資産はいずれも50百万円である。

同社はIT人材領域での事業基盤強化と中長期的な成長機会創出を狙う。Forkwellの専門性や蓄積データを自社の営業基盤・顧客ネットワークと掛け合わせ、送客・成約の再現性向上や獲得効率改善を図る。将来的には人材派遣や人材紹介を含む収益ポートフォリオ拡充を見込む。株式譲渡実行日は3月2日予定で、2026年9月期連結業績への影響は軽微とする。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

