関連記事
東証グロ－ス指数は大幅続落、東証プライムに資金向かう
*16:57JST 東証グロ－ス指数は大幅続落、東証プライムに資金向かう
東証グロース市場指数 952.61 -19.06／出来高 3億2679万株／売買代金 2012億円東証グロース市場250指数 728.94 -16.95／出来高 1億6593万株／売買代金 1478億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続落。値下がり銘柄数は403、値上がり銘柄数は164、変わらずは35。
東京市場が3連休中の先週末20日の米国株式市場で、ダウ平均は上昇。最高裁がトランプ政権の相互関税策を「無効」と判断したことを受け、買い戻しの動きとなった。トランプ大統領は全世界に10％追加関税を課すと発表したが、少なくとも不透明感の払しょくが好感された。昨日23日のダウ平均は下落。トランプ政権の関税策を巡る混乱に加え、プライベートクレジット市場への根強い懸念や人工知能（AI）を巡る不安などが株価の重しとなった。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.73％安となった。東京市場が3連休中の米株式市場でダウ平均が2営業日通算で1.20％下落、ナスダック総合指数が同じく通算で0.24％下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が東京市場が3連休前の19日と比べ0.49％上昇した流れを受け、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株などに物色の矛先が向かい、新興市場には投資資金が流れにくかった。また、人工知能（AI）が企業の業務を代替するとの見方や、巨額のAI投資に対する警戒感が根強いことに加え、イランを巡る地政学リスクやトランプ米政権の関税政策の不透明感など警戒材料が多く、投資家心理を慎重にさせた。一方、東証グロース市場指数は先週末に2％近い大幅安となったことから、下値では押し目買いの動きが見られる場面もあったが、積極的な買いは限定的で、今日の東証グロース市場指数は終日、軟調な展開となった。
個別では、26年2月期業績と配当予想を下方修正し株主優待制度の廃止も発表したバリューC＜9238＞、前週末まで2日連続ストップ高の反動安となったアーキテクツSJ＜6085＞、前週末大幅明日の売り地合いが継続したクオリプス＜4894＞、25日線が上値を阻む形となった海帆＜3133＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、網屋＜4258＞、S&J＜5599＞などが顔を出した。
一方、1対2の株式分割と株主優待制度導入を発表したNE＜441A＞、無人決済システムなどを手掛けるTTGを子会社化すると発表したセキュア＜4264＞、前週末に長い陰線となり押し目買いを誘ったシンバイオ製薬＜4582＞、200日線に下から絡み始め先高期待が高まったトラースOP＜6696＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やSyns＜290A＞が上昇。値上がり率上位には、エアクロ＜9557＞、アクセルスペース＜402A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4582|シンバイオ製薬 | 201| 41| 25.63|
2| 9557|エアクロ | 260| 42| 19.27|
3| 402A|アクセルスペース | 657| 100| 17.95|
4| 4596|窪田製薬ＨＤ | 214| 31| 16.94|
5| 7794|イーディーピー | 1451| 178| 13.98|
6| 6696|トラースＯＰ | 420| 49| 13.21|
7| 7318|セレンディップ | 1428| 141| 10.96|
8| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 3810| 290| 8.24|
9| 9271|和心 | 1174| 87| 8.00|
10| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 679| 48| 7.61|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9238|バリューＣ | 986| -300| -23.33|
2| 4258|網屋 | 2725| -700| -20.44|
3| 5599|Ｓ＆Ｊ | 1420| -360| -20.22|
4| 4417|グローバルセキュ | 2260| -500| -18.12|
5| 6085|アキテクツＳＪ | 1518| -254| -14.33|
6| 3692|ＦＦＲＩ | 7610| -1260| -14.21|
7| 4894|クオリプス | 7230| -1090| -13.10|
8| 5591|ＡＶＩＬＥＮ | 936| -134| -12.52|
9| 276A|ククレブ | 3435| -490| -12.48|
10| 334A|ＶＰＪ | 1403| -175| -11.09|《SK》
スポンサードリンク