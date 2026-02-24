ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～トラースOP、KOAなどがランクイン

2026年2月24日 14:50

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～トラースOP、KOAなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月24日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜381A＞ iF米債35　　　 96569 　26409.638　 396.53% -0.0004%
＜1599＞ iFJPX400　　4564 　10977.112　 366.95% -0.0005%
＜6696＞ トラースOP　　　　2133400 　25750.64　 353.36% 0.0673%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　97955 　10796.317　 346.72% -0.0134%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　247600 　504921.4　 306.08% 0.0029%
＜5210＞ 日山村硝　　　　　　560300 　214130　 289.87% 0.1731%
＜6999＞ KOA　　　　　　　2593200 　434642.3　 274.79% 0.2074%
＜2254＞ GX中国EV　　　　148032 　24317.596　 241.79% 0.0041%
＜6406＞ フジテック　　　　　255300 　177069.2　 223.77% -0.0022%
＜180A＞ GX超長米　　　　　2294320 　84067.384　 210.82% -0.005%
＜202A＞ 豆蔵　　　　　　　　233600 　174534.2　 194.1% 0.0014%
＜7794＞ イーディーピ　　　　8107900 　1846916.54　 192.6% -0.0062%
＜1619＞ NF建設資　　　　　3638 　38738.156　 181.19% 0.0101%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　18158 　28080.314　 156.03% -0.0019%
＜7774＞ J・TEC　　　　　841600 　120743.76　 155.97% 0.0713%
＜3865＞ 北越コーポ　　　　　1050000 　283898.88　 153.14% 0.0602%
＜5599＞ S＆J　　　　　　　265700 　149410.76　 145.03% -0.2%
＜6264＞ マルマエ　　　　　　1213300 　1168976　 143.5% -0.0588%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　3258 　16314.244　 138.59% 0.0027%
＜2292＞ SFoods　　　　438300 　361733.9　 137.91% 0.0094%
<7317> 松屋R＆D　　　　　141600 　37927.96　 137.86% -0.0009%
<5142> アキレス　　　　　　151800 　72860.78　 135.86% 0.0725%
<3927> フーバーブレ　　　　173000 　52000.22　 130.07% -0.0688%
<2374> セントケアHD　　　121100 　44676.4　 128.09% 0%
<1627> NF電ガス　　　　　16836 　66354.774　 127.9% 0.0151%
<7088> フォーラムエンシ　　54100 　28275.7　 126.91% 0.0011%
<4765> SBIGアセット　　563800 　117779.4　 119.66% 0.0082%
<3110> 日東紡　　　　　　　4866600 　40306722.8　 118.34% 0.2349%
<3370> フジタコーポ　　　　137500 　26469.06　 118.22% 0.0556%
<1783> fantasis　　3012300 　76537.52　 115.87% 0.0441%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事