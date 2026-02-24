関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～トラースOP、KOAなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月24日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜381A＞ iF米債35 96569 26409.638 396.53% -0.0004%
＜1599＞ iFJPX400 4564 10977.112 366.95% -0.0005%
＜6696＞ トラースOP 2133400 25750.64 353.36% 0.0673%
＜2562＞ 上場ダウH 97955 10796.317 346.72% -0.0134%
＜3593＞ ホギメディ 247600 504921.4 306.08% 0.0029%
＜5210＞ 日山村硝 560300 214130 289.87% 0.1731%
＜6999＞ KOA 2593200 434642.3 274.79% 0.2074%
＜2254＞ GX中国EV 148032 24317.596 241.79% 0.0041%
＜6406＞ フジテック 255300 177069.2 223.77% -0.0022%
＜180A＞ GX超長米 2294320 84067.384 210.82% -0.005%
＜202A＞ 豆蔵 233600 174534.2 194.1% 0.0014%
＜7794＞ イーディーピ 8107900 1846916.54 192.6% -0.0062%
＜1619＞ NF建設資 3638 38738.156 181.19% 0.0101%
＜1698＞ 上場配当 18158 28080.314 156.03% -0.0019%
＜7774＞ J・TEC 841600 120743.76 155.97% 0.0713%
＜3865＞ 北越コーポ 1050000 283898.88 153.14% 0.0602%
＜5599＞ S＆J 265700 149410.76 145.03% -0.2%
＜6264＞ マルマエ 1213300 1168976 143.5% -0.0588%
＜1487＞ 上米債HE 3258 16314.244 138.59% 0.0027%
＜2292＞ SFoods 438300 361733.9 137.91% 0.0094%
<7317> 松屋R＆D 141600 37927.96 137.86% -0.0009%
<5142> アキレス 151800 72860.78 135.86% 0.0725%
<3927> フーバーブレ 173000 52000.22 130.07% -0.0688%
<2374> セントケアHD 121100 44676.4 128.09% 0%
<1627> NF電ガス 16836 66354.774 127.9% 0.0151%
<7088> フォーラムエンシ 54100 28275.7 126.91% 0.0011%
<4765> SBIGアセット 563800 117779.4 119.66% 0.0082%
<3110> 日東紡 4866600 40306722.8 118.34% 0.2349%
<3370> フジタコーポ 137500 26469.06 118.22% 0.0556%
<1783> fantasis 3012300 76537.52 115.87% 0.0441%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
