*14:48JST ジェイ・エス・ビー---「Uni E'meal 金沢工大前III」の譲渡を完了、運営は継続

ジェイ・エス・ビー＜3480＞は2月3日、所有する食事付き学生マンション「Uni E'meal 金沢工大前III」について、譲渡が2026年1月28日付で完了したと発表した。

本物件は石川県野々市市高橋町に位置し、北陸鉄道石川線「野々市工大前」駅から徒歩4分、金沢工業大学扇が丘キャンパスから徒歩5分の立地にある。構造は軽量鉄骨造3階建で、総戸数141戸と食堂を備える。敷地面積は2,404.02平方メートル、延床面積は4,065.57平方メートルで、2021年2月に完成している。契約締結日は2025年12月25日、譲渡日は2026年1月28日、譲渡価格は非公表。

本譲渡は、中期経営計画「GT02」におけるキャピタルアロケーション戦略の一環として実施された。同社は、開発した新規物件を所有・運営した後、同社運営でのサブリース契約を付した形で売却し、得た資金を新たな物件開発に充当するサイクルを確立することで、競争力の高い管理物件の増加と資本効率の向上を図っている。《NH》