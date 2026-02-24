ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～フジテック、マルマエなどがランクイン

2026年2月24日 14:22

記事提供元：フィスコ

*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フジテック、マルマエなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月24日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜381A＞ iF米債35　　　 　96569 　26409.638　 396.53% -0.0004%
＜1599＞ iFJPX400　 　4564 　10977.112　 366.95% -0.0005%
＜6696＞ トラースOP　　　 　1946600 　25750.64　 349.55% 0.1401%
＜3593＞ ホギメディ　　　　 　244900 　504921.4　 305.24% 0.0029%
＜6999＞ KOA　　　　　　 　2250700 　434642.3　 260.73% 0.1984%
＜2254＞ GX中国EV　　　 　130861 　24317.596　 228.24% 0.0024%
＜6406＞ フジテック　　　　 　244500 　177069.2　 218.81% -0.0022%
＜180A＞ GX超長米　　　　 　2293960 　84067.384　 210.80% -0.0063%
＜202A＞ 豆蔵　　　　　　　 　233300 　174534.2　 193.94% 0.0014%
＜7794＞ イーディーピ　　　 　7461800 　1846916.54　 182.42% -0.04%
＜1619＞ NF建設資　　　　 　3179 　38738.156　 164.31% 0.0076%
＜3865＞ 北越コーポ　　　　 　1014500 　283898.88　 148.64% 0.0613%
＜1698＞ 上場配当　　　　　 　16966 　28080.314　 147.54% -0.0035%
＜1487＞ 上米債HE　　　　 　3257 　16314.244　 138.55% 0.0027%
＜7317＞ 松屋R＆D　　　　 　140300 　37927.96　 136.71% -0.0027%
＜6264＞ マルマエ　　　　　 　1124900 　1168976　 134.33% -0.0524%
＜2292＞ SFoods　　　 　423300 　361733.9　 133.57% 0.0078%
＜5599＞ S＆J　　　　　　 　237000 　149410.76　 131.78% -0.2162%
＜7774＞ J・TEC　　　　 　675100 　120743.76　 128.48% 0.0427%
＜7088＞ フォーラムエンシ　 　52600 　28275.7　 123.43% 0.0005%
<1627> NF電ガス　　　　 　15586 　66354.774　 118.34% 0.0105%
<2374> セントケアHD　　 　108300 　44676.4　 114.31% 0%
<4659> エイジス　　　　　 　247600 　313764.96　 107.24% 0%
<3370> フジタコーポ　　　 　125200 　26469.06　 107.14% 0.0815%
<4765> SBIGアセット　 　507300 　117779.4　 106.91% 0.0115%
<1938> 日リーテック　　　 　275600 　290319.02　 106.21% -0.0113%
<6928> エノモト　　　　　 　103100 　113497.34　 106.05% 0.064%
<6699> ダイヤHD　　　　 　210300 　64540.02　 104.71% 0.0168%
<4417> グローセキュ　　　 　375100 　324147.62　 103.50% -0.1811%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

