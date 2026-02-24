*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フジテック、マルマエなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [2月24日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜381A＞ iF米債35 96569 26409.638 396.53% -0.0004%

＜1599＞ iFJPX400 4564 10977.112 366.95% -0.0005%

＜6696＞ トラースOP 1946600 25750.64 349.55% 0.1401%

＜3593＞ ホギメディ 244900 504921.4 305.24% 0.0029%

＜6999＞ KOA 2250700 434642.3 260.73% 0.1984%

＜2254＞ GX中国EV 130861 24317.596 228.24% 0.0024%

＜6406＞ フジテック 244500 177069.2 218.81% -0.0022%

＜180A＞ GX超長米 2293960 84067.384 210.80% -0.0063%

＜202A＞ 豆蔵 233300 174534.2 193.94% 0.0014%

＜7794＞ イーディーピ 7461800 1846916.54 182.42% -0.04%

＜1619＞ NF建設資 3179 38738.156 164.31% 0.0076%

＜3865＞ 北越コーポ 1014500 283898.88 148.64% 0.0613%

＜1698＞ 上場配当 16966 28080.314 147.54% -0.0035%

＜1487＞ 上米債HE 3257 16314.244 138.55% 0.0027%

＜7317＞ 松屋R＆D 140300 37927.96 136.71% -0.0027%

＜6264＞ マルマエ 1124900 1168976 134.33% -0.0524%

＜2292＞ SFoods 423300 361733.9 133.57% 0.0078%

＜5599＞ S＆J 237000 149410.76 131.78% -0.2162%

＜7774＞ J・TEC 675100 120743.76 128.48% 0.0427%

＜7088＞ フォーラムエンシ 52600 28275.7 123.43% 0.0005%

<1627> NF電ガス 15586 66354.774 118.34% 0.0105%

<2374> セントケアHD 108300 44676.4 114.31% 0%

<4659> エイジス 247600 313764.96 107.24% 0%

<3370> フジタコーポ 125200 26469.06 107.14% 0.0815%

<4765> SBIGアセット 507300 117779.4 106.91% 0.0115%

<1938> 日リーテック 275600 290319.02 106.21% -0.0113%

<6928> エノモト 103100 113497.34 106.05% 0.064%

<6699> ダイヤHD 210300 64540.02 104.71% 0.0168%

<4417> グローセキュ 375100 324147.62 103.50% -0.1811%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》