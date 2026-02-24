*08:01JST 米国株式市場は大幅反落、トランプ関税の混乱を警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（23日）

FEB23

Ｏ 57125（ドル建て）

Ｈ 57195

Ｌ 56490

Ｃ 56805 大証比-35（イブニング比+65）

Vol 3780



FEB23

Ｏ 57105（円建て）

Ｈ 57175

Ｌ 56465

Ｃ 56780 大証比-60（イブニング比+40）

Vol 18790

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（23日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.60円換算）で、ソフトバンクG ＜9983＞、リ

クルートHD＜6098＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 0.00 2613 -6

9

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.18 0.02 5550 6

6

8035 (TOELY) 住友商事 41.43 0.11 6405 2

3

6758 (SONY.N) TDK 15.25 -0.08 2358 -2

2

9432 (NTTYY) KDDI 16.89 0.02 2611 -

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.49 0.02 1079 1

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.96 -0.33 4941 1

1

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.37 -0.49 4134 -19

5

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 1.55 4765 6

0

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.48 -0.17 5714 -3

6

8001 (ITOCY) 丸紅 371.00 1.21 5736 2

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.19 -0.16 7104 -7

1

8031 (MITSY) 東京エレク 141.52 -1.72 43758 -20

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6184 -10

0

4568 (DSNKY) 第一三共 18.91 0.03 2923 4.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.80 0.11 2721 3

9

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.23 0.02 1100 -1092.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 40.70 0.30 2097 1

1

7267 (HMC.N) スズキ 59.37 -0.21 2295

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.05 0.00 5890 -

3

6902 (DNZOY) ファナック 20.72 -0.08 6407 -1

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 32.96 0.85 10191 26

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.55 0.03 2713 2.

5

8411 (MFG.N) オリックス 35.27 -0.07 5453 4

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.70 -0.07 19634 -9

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.80 0.14 5813 2

3

7741 (HOCPY) キヤノン 30.20 -0.08 4669 -1

6

6503 (MIELY) 三菱電機 76.01 -0.02 5876 2

6

6981 (MRAAY) 日東電工 23.35 -0.11 3610 -1

4

7751 (CAJPY) 任天堂 14.01 0.03 8664 7

7

6273 (SMCAY) SMC 24.46 0.34 75630 275

0

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.68 -0.04 439 -

6

6146 (DSCSY) ディスコ 48.00 -0.50 74208 14

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.20 -0.03 2195

4

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.73 -0.09 5060 6

9

6702 (FJTSY) 富士通 23.05 -0.55 3564 -6

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 131.15 19.55 20276 7

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.70 0.02 3618 -

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.01 -0.44 2166 15

4

8002 (MARUY) 三井物産 716.00 2.04 5535 3

0

6723 (RNECY) ルネサス 9.44 0.07 2919 1

1

6954 (FANUY) 京セラ 17.18 -0.08 2657 0.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.20 0.05 1561 -

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 33.01 0.17 5103 1

4

6301 (KMTUY) 小松製作所 48.96 0.15 7569 2

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.61 -0.04 2971 -2

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.60 0.49 2226 -7

4

6857 (ATEYY) シスメックス 8.54 -0.06 1320 -18.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.69 0.03 1962

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.35 0.07 1600 7.

5

（時価総額上位50位、1ドル154.6円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 18.00 5566 522 10.3

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.01 2166 154 7.6

5

6273 (SMCAY) SMC 24.46 75630 2750 3.7

7

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.00 2474 68.5 2.8

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 32.96 10191 261 2.6

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.37 4134 -195 -4.5

0

6594 (NJDCY) 日本電産 3.60 2226 -74 -3.2

2

4307 (NRILY) 野村総研 24.01 3712 -121 -3.1

6

7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 2613 -69 -2.5

7



「米国株式市場概況」（23日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48804.06 前日比：-821.91

始値：49536.54 高値：49695.61 安値：48731.46

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22627.27 前日比：-258.80

始値：22840.97 高値：22893.22 安値：22547.12

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6837.75 前日比：-71.76

始値：6901.25 高値：6916.96 安値：6819.82

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.704％ 米10年国債 4.035％

米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は821.91ドル安の48804.06ドル、ナスダックは2

58.80ポイント安の22627.27で取引を終了した。

トランプ政権の相互関税策を巡る最高裁判断を受け、大統領が新たな一律関税策を

発表するなど関税策を巡る混乱を警戒し、寄り付き後、下落。プライベートクレジ

ット市場への根強い懸念や人工知能（AI）を巡る不安を受けたソフトウエアの売り

再開で、終日戻りなく続落した。終盤にかけ、下げ幅を拡大し、終了。セクター別

では家庭・パーソナル用品、医薬品・バイオテクが上昇した一方、ソフトウエアサ

ービスが下落した。

製薬会社イーライリリー（LLY）はデンマークの競合、ノボ・ノルディクス（NOVO）

が開発中の次世代肥満症治療注射「カグリセマ」を巡る治験で、同社の製品「ゼッ

プバンド」に比べ有効性が低いことが明らかになったため、上昇。半導体のエヌビ

ディア（NVDA）はアナリストの投資判断引き上げや決算への期待に買われた。オン

ライン決済のペイパル・ホールディングス（PYPL）は買収対象との報道で、上昇。

航空会社のアメリカン（AAL）やユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス

（UAL）などは東部の雪嵐を受けた相次ぐ欠航で、業績低迷が懸念され、それぞれ下

落。

サイバーセキュリティ製品・サービス会社のクラウドストライク・ホールディング

ス（CRWD）はAI開発スタートアップのアンソロピックが安全保障の脆弱性対策を巡

る新たなツールを発表したため、競争激化を警戒し売られた。AIソリューションを

提供するテクノロジー会社アップラビン（APP）も下落。ITサービス・コンサルティ

ングのインターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）は同社のコアビジネス、

統合言語環境（COBOL）の近代化AIツールをアンソロピックが発表し、大幅安。ディ

スカウント小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）は120億ドル相当のデータセンタ

ー出資計画を発表し、下落。

石油・天然ガス会社のダイアモンドバック・エナジー（FANG）は取引終了後に四半

期決算を発表。内容が予想を下回り、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》