アイリックコーポレーション、保険検索・比較システム『AS-BOX』をライフプラザパートナーズが導入

■複数社一括試算と同一書式比較で分かりやすい商品説明を実現

アイリックコーポレーション<7325>(東証グロース)は2月20日、同社が独自開発し提供する保険検索・比較システム『AS-BOX』を、日本生命グループの保険代理店であるライフプラザパートナーズが2025年12月1日より導入したと発表した。迅速かつ分かりやすい保険説明を実現し、顧客意向を反映した商品選定・提案への活用を見込む。

『AS-BOX』は、複数の保険会社の商品を一括試算し、異なる商品内容を同一書式で並列表示する「商品比較表シート」を作成できる点が特長である。各商品の差異を可視化することで説明の明確化を図るほか、保険会社独自の設計書印刷や申込書連動機能によるペーパーレス申込にも対応し、事務負担の軽減に寄与する。意向把握や証跡管理機能も備え、過去データの抽出も容易とする。

同社は「ヒト×保険×テクノロジー」を掲げ、独自システムを活用した日本初の保険ショップ『保険クリニック』の店舗網拡大を推進してきた。今後は保険業界に特化したバーティカルSaaSとしての確立を目指し、システム事業の展開を強化する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

