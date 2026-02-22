今回のニュースのポイント

・2月からの紫外線対策:夏までの「油断期間」に蓄積されるダメージを防ぐため、2月からのUVケアが未来の肌質を左右する。

・高機能化する盾:白鶴酒造の発酵成分による潤い保持、資生堂の表情に合わせた「自動修復」膜など、日焼け止めの弱点を克服する技術が台頭。

・日中を美容時間へ:「UVカットしながら美容液成分をチャージする」攻めのケアが、効率重視の層に浸透。

立春を過ぎ、暦の上では春へと向かっている。しかし、2026年の冬は例年になく激しい寒暖差が続いており、鏡を見るたびに肌のくすみや乾燥、ハリのなさを実感している女性も多いのではないだろうか。気温の乱高下は、私たちが思う以上に肌のバリア機能を弱らせている。

そこへ追い打ちをかけるのが、2月から急激に増え始める紫外線だ。まだ夏ではないからという油断が、数年後の自分に跳ね返ってくる。この過酷な時期を乗り切るために、今、どのようなケアを選ぶべきか。異なる強みを持つ3つのアプローチから、自分にぴったりの守り方を探ってみたい。

日焼け止め特有のカサつきや皮膜感が苦手な女性に支持されているのが、老舗清酒メーカー・白鶴酒造のドラマティックリペアシリーズだ。古くから「日本酒を造る杜氏の手は、厳しい冬の寒さの中で作業しているはずなのに、なぜあんなに白くて艶やかなのか」と語り継がれてきた美しさには理由がある。麹や酵母が米を発酵させる過程で、アミノ酸やビタミンなど、肌の潤いに欠かせない成分が凝縮されている。同シリーズに使われている日本酒や酒粕にも、それらの成分が多く含まれているのだ。CCクリームでは、この「蔵人だけが知っていた知恵」を現代のUVケアに応用し、乾燥も日差しも欲張りにケアする白鶴酒造の潤いベールを実現している。2月の乾燥した空気にさらされても、まるでスキンケアの延長のような軽やかな使い心地で、肌本来の潤いを守りながら紫外線を防いでくれる。自然由来の素材にこだわりたい層にとって、日常使いしやすい選択肢となっている。

一方、よりアクティブに動く世代から圧倒的な信頼を集めるのが、資生堂のアネッサだ。日焼け止めの大きな課題は、笑う、喋る、瞬きなど、日常の何気ない表情の動きで、塗膜に目に見えない微細なヨレや隙間が生じてしまうことにある。最新技術の注目点は、こうした表情の変化などによって生じる膜の乱れを、塗膜そのものが柔軟に動いて自動で修復してしまう機能にあり、忙しい毎日でも隙を見せない資生堂・アネッサの修復力として高く評価されている。朝、完璧に塗ったつもりでも、動くたびに崩れてしまう「うっかり日焼け」の隙を与えない。2月の不安定な肌コンディションでもピタッと密着し、均一な保護膜を維持し続けるその技術力は、効率と安心感を求める女性たちの強い味方といえる。

また、ただ防ぐだけでは物足りないと考えるエイジングケア世代に向けた回答が、ドクターシーラボだ。2月に登場する新製品は、UVカットをしながら同時に美容液成分を肌にチャージし続ける攻めの設計が特徴であり、まさに未来への投資を日中に行うドクターシーラボの機能性ケアを体現している。紫外線ダメージをその場でケアし、長時間澄んだ肌をキープする。日中の時間をそのまま美容時間に変えてしまう合理的なアプローチは、10年後の肌を見据える賢い選択として注目されており、日焼け止めを義務ではなく積極的なケアの一環として捉え直したい女性に最適だ。

白鶴酒造の発酵の力、資生堂の先端技術、ドクターシーラボの専門性。三者三様のアプローチがあるが、すべてに共通しているのは、紫外線による影響を後回しにしないという姿勢だ。2月のケアが未来の肌を左右するという視点を持ち、季節の変わり目特有の不安定な肌に対して、自分に合った最適な盾を持つこと。それは、未来の自分をもっと好きでいるための、今からできる心地よい習慣の一つといえるだろう。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

