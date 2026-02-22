*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：【半導体関連の割安株を探せ】世界的な需要に思惑募る銘柄群【FISCOソーシャルレポーター】

以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。

※2026年2月15日14時に執筆

「世界的な半導体需要」という言葉をここ数年でどれほど目にしたかわかりませんねぇ。半導体の進化のスピードはあたくし達が想定していたより遥かに早く、そして需要も拡大し続けている事は確かですな。「2月の注目株」で選出した銘柄群も元気に動いています。

改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。

半導体は景気の流れで数年ごとに需給の波があり、これまで何度も在庫調整やピークアウトが語られてきました。しかし、今やもう半導体争奪戦のような状況がずっと続いているようにも思えます。

現在はAIデータセンター向けが牽引役となっておりますが、もちろん半導体はそれだけではありません。自動車の電動化、産業機器の高度化、さらにはIoT機器の普及など、あらゆる産業が半導体を前提に成り立つ時代です。パワー半導体においても進化が著しく、素材などは日本が先駆する分野でもありますからねぇ。

この先は一時的な在庫調整はあっても長期トレンドとしての需要は簡単には崩れない構図と言えそうです。最近の相場を見ておりますと、話題の国策関連で様々なテーマがニュースで一時的に物色されても「結局のところ『AI・半導体』なんじゃないか。」というムードも感じられます。

やはり国策の本命と言えるでしょうし、半導体以外のテーマであってもその産業の根底には必ず半導体が携わっているといっても過言じゃないですからねぇ。それらの半導体を作るには日本の半導体製造装置が必要になるでしょうし、素材の研究開発においても日本は世界をリードしていくものと、あたくしは期待しております。

さて、日本が誇る半導体製造装置と言ってもその分野も多種多様ですからねぇ。ウエハー、ガラス基板搬送機最大手であるローツェ＜6323＞は、TSMCとも引き合いがあります。1月9日の好決算もサプライズだったようで、決算後から上昇トレンドに乗ると昨年来高値を更新しました。

半導体・フラットパネルディスプレイ向け真空パーツの加工を手掛けるマルマエ＜6264＞も直近で昨年来高値を更新。半導体分野の需要拡大を受けて、26年8月期の経常は、過去最高益を更新する見通しです。

半導体検査向け電子ビーム技術を持つA&Dホロン＜7745＞は、当記事でも以前より監視を続けてきましたな。26年3月期も最高益を更新する予想で、チャート(日足)も下値を切り上げております。半導体微細化関連として、引き続きチェックです。

HDDの磁気ヘッドを支える「サスペンション（精密ばね）」で高シェアのニッパツ＜5991＞は、直近で株価3000円の心理的ボーダーを超えてきました。業績も堅調で、円安メリットの側面も強いですねぇ。ピストンリングの製造大手のリケンNPR＜6209＞は、半導体製造装置向けヒーターユニットで思惑がある模様。

半導体製造装置向けテスト用ウエハ再生加工などを手掛けるRSテクノ＜3445＞は、業績好調で昨年来高値を更新してきました。半導体材料が好調な日産化学＜4021＞は、農業科学品部門も業績寄与したとの事。中長期で上昇トレンドを形成するか監視中。

パワー半導体関連として思惑のある新電元工業＜6844＞は、2月9日の決算の上方修正が好感されました。PER・PBRの割安感がかなり目立っており、自社株買いにも積極的な様子。アルミ総合メーカーの日本軽金属HD＜5703＞は、昨年4月から鮮やかな上昇トレンドを形成しておりますな。非鉄金属の半導体・データセンター需要は今後も続くと見ておりますよ。

さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」や「今月の注目株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。

執筆者名：有限亭玉介

ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず《HM》