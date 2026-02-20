投資の達人が「現金」を握りしめる理由　富裕層が実践する「流動性」という最強のリスク管理術

今回のニュースのポイント

・流動性の確保:いざという時に即座に動かせる現金は、暴落時の「盾」であり、チャンスを掴む「剣」になる

・リスク管理:全資産を投資に回さないことで、精神的な余裕を保ち、長期投資の継続を可能にする

・機会対応:市場が大きく動いた際、現金を保有している者だけが「割安な資産」を買い叩くことができる

「資産家であれば、お金をすべて株や不動産に回して効率よく増やしているはずだ」というイメージを持たれがちですが、実際はその逆であることが少なくありません。多くの富裕層は、たとえ低金利の時代であっても、資産の2割から3割、人によってはそれ以上を「現金」として持ち続けます。

彼らにとっての現金は、単なる「余ったお金」ではなく、極めて重要な「戦略的資産」です。これを仕事の現場に例えるなら、「どんなに優れたプロジェクトがあっても、手元に自由な人員(現金)を数名残しておくことで、急なトラブルへの対応や、予期せぬ新案件への参入を可能にする」という、組織運営のバッファに近い考え方です。

一般家庭と富裕層の考え方の違いは、現金の役割を「生活のため」と見るか「機会のため」と見るかにあります。一般家庭にとっての現金(貯金)は、病気や失業、あるいは教育費といった不測の事態に備える「守り」の性質が強くなります。そのため、投資に回せる額が限られ、一度投資を始めると「早く増やしたい」という焦りが生まれやすくなります。

一方、富裕層は現金を「攻撃の準備」として捉えています。市場がパニックに陥り、あらゆる資産価格が暴落したとき、全資産を投資に回している人は含み損に耐えるだけで精一杯です。しかし、潤沢な現金を持っている人は、他人が手放した優良な資産を格安で手に入れることができます。

また、現金を一定量持つことは、投資そのものの勝率を高める効果もあります。手元に十分なキャッシュがあれば、多少の暴落でも生活が脅かされないため、パニック売りを避けて長期的な視点を維持できるからです。2026年、金利が動く不安定な市場環境において、あえて「増やさない資産」としての現金を持つことの重要性が、改めて見直されています。

これは私たち一般の家庭にとっても、心の安定を保つための「お守り」になります。すべての貯金を投資に回すことが「正解」とされる空気の中でも、あえて手元に現金を残しておく。その余裕が、「市場が荒れているから、今日はスマホの画面を見ずに家族とゆっくり過ごそう」という健全な判断を支えてくれます。現金を単なる「休んでいるお金」ではなく、自分の「心の自由」を買うための投資だと捉え直すことで、投資との付き合い方はもっと軽やかで、主体的なものに変わるはずです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

