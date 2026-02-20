*08:18JST 米国株式市場は反落、地政学的リスクの高まりを警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（19日）

FEB19

Ｏ 57580（ドル建て）

Ｈ 57725

Ｌ 56795

Ｃ 57055 大証比-505（イブニング比+15）

Vol 3544



FEB19

Ｏ 57575（円建て）

Ｈ 57725

Ｌ 56765

Ｃ 57030 大証比-530（イブニング比-10）

Vol 21973

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（19日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.96円換算）で、アイシン精機＜7203＞、リク

ルートHD＜6098＞、中外製薬＜4519＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 0.00 2557 -379.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.39 0.07 5726 6

0

8035 (TOELY) 住友商事 42.73 0.03 6621 -2

0

6758 (SONY.N) TDK 15.03 -0.64 2329 -54.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.94 -0.33 2625 -1

6

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.44 -0.15 1066

6

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.05 -0.01 4966 -2

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.31 0.11 4435 -

5

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 1.21 4776 7

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.39 0.36 5699 -4

6

8001 (ITOCY) 丸紅 372.02 -3.88 5765 -6

3

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.32 0.12 7221 -8

6

8031 (MITSY) 東京エレク 142.32 -0.93 44108 -52

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6198 -13

9

4568 (DSNKY) 第一三共 18.83 -0.24 2918 -2

3

9433 (KDDIY) 関西電力 8.69 -0.41 2693 -28.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.55 0.23 1127 -114

0

8766 (TKOMY) 三井不動産 40.40 0.40 2087 -14.

5

7267 (HMC.N) スズキ 61.35 0.61 2377 -10.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.16 -0.14 5938 -3

4

6902 (DNZOY) ファナック 20.81 0.03 6449 -5

0

4519 (CHGCY) 中外製薬 30.75 0.28 9530 -6

5

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.71 -0.18 2744 -1

5

8411 (MFG.N) オリックス 36.01 0.54 5580 -1

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.80 -0.26 19835 -14

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.66 0.12 5783 -3

2

7741 (HOCPY) キヤノン 30.27 -0.62 4691 -1

6

6503 (MIELY) 三菱電機 73.30 0.24 5679 -5

2

6981 (MRAAY) 日東電工 23.11 -0.46 3581 -4

5

7751 (CAJPY) 任天堂 13.85 -0.10 8585 -3

3

6273 (SMCAY) SMC 23.10 -0.16 71592 -158

8

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.67 -0.25 439 -11.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 47.20 0.00 73141 -92

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.66 -0.31 2272 -16.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.83 1.02 5087 11

0

6702 (FJTSY) 富士通 23.75 -0.28 3680 -3

3

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.78 18.18 20111 -25

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.85 0.03 3673 -3

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.96 -1.40 2008 -1

1

8002 (MARUY) 三井物産 715.68 8.24 5545 -4

8

6723 (RNECY) ルネサス 9.60 -0.07 2975 -23.

5

6954 (FANUY) 京セラ 17.05 -0.13 2642 -1

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.24 -0.09 1568 -1

0

8801 (MTSFY) 三菱地所 32.83 1.12 5087 -3

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 49.17 -0.24 7619 -1

0

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.74 -0.39 3019 -3

1

6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 0.23 2479 13

0

6857 (ATEYY) シスメックス 8.49 0.26 1316 -15.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.76 0.09 1977 -2

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.37 -0.04 1607 -20.

5

（時価総額上位50位、1ドル154.96円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 2479 130 5.5

3

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.83 5087 110 2.2

1

5020 (JXHLY) ENEOS 19.08 1478 23.5 1.6

2

8113 (UNICY) イオン 15.30 2371 36 1.5

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4776 71 1.51

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.67 439 -11.2 -2.4

9

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 2557 -379.5 -12.9

2

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4339 -644 -12.9

2

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.95 2317 -68 -2.8

5



「米国株式市場概況」（19日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49395.16 前日比：-267.50

始値：49576.22 高値：49606.17 安値：49197.53

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22682.73 前日比：-70.91

始値：22639.88 高値：22768.83 安値：22583.61

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6861.89 前日比：-19.42

始値：6861.34 高値：6879.12 安値：6833.06

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.701％ 米10年国債 4.068％

米国株式市場は反落。ダウ平均は267.50ドル安の49395.16ドル、ナスダックは70.90

ポイント安の22682.73で取引を終了した。

トランプ政権によるイラン攻撃の可能性を警戒し、寄り付き後、下落。トランプ大

統領は核開発を巡りイランに合意を迫り、10日から15日間の猶予を与えると警告す

ると、警戒感が一段と高まり続落した。原油高でインフレ懸念も浮上し利下げ期待

が後退したほか、プライベートクレジット市場巡る懸念も売り圧力となったと見ら

れ、終日軟調に推移し終了。セクター別では不動産管理・開発や資本財が上昇した

一方、消費者サービスが下落した。

防衛会社のロッキードマーチン（LMT）はのちに否定されたがドイツがF35戦闘機の

追加購入を検討しているとの報道、トランプ政権が中東戦力配備を拡大、域内の緊

張を受けた需要増期待に買われた。農機具メーカーのディア（DE）は第1四半期決算

で1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期の見通し引き上げが好感され、上昇。

バイオのモデルナ（MRNA）は疾病予防管理センター（CDC）がワクチンを巡る会合を

延期したため、上昇。

レンタカー会社のエイビス・バジェット・グループ（CAR）は四半期決算で通期調整

後EBITDA（利息・税金・減価償却費・償却費控除前の利益）が予想を下回り、大幅

安。ディスカウント小売のウォルマート（WMT）は第4四半期決算が市場予想を上回

ったが、控えめな通期見通しに失望し、売られた。資産運用会社のブルー・アウ

ル・キャピタル（OWL）は個人投資家向けのプライベートクレジットファンド1本に

ついて解約を制限すると発表したことが警戒され、下落。

ドキュメント管理ソフトウエアの設計・開発を担うドロップボックス（DBX）は取引

終了後に決算を発表。利益率が予想を上回り、時間外取引で買われている。

（Horiko Capital Management LLC）《YY》