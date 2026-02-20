関連記事
米国株式市場は反落、地政学的リスクの高まりを警戒
*08:18JST 米国株式市場は反落、地政学的リスクの高まりを警戒
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（19日）
FEB19
Ｏ 57580（ドル建て）
Ｈ 57725
Ｌ 56795
Ｃ 57055 大証比-505（イブニング比+15）
Vol 3544
FEB19
Ｏ 57575（円建て）
Ｈ 57725
Ｌ 56765
Ｃ 57030 大証比-530（イブニング比-10）
Vol 21973
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（19日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル154.96円換算）で、アイシン精機＜7203＞、リク
ルートHD＜6098＞、中外製薬＜4519＞などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 0.00 2557 -379.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.39 0.07 5726 6
0
8035 (TOELY) 住友商事 42.73 0.03 6621 -2
0
6758 (SONY.N) TDK 15.03 -0.64 2329 -54.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.94 -0.33 2625 -1
6
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.44 -0.15 1066
6
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.05 -0.01 4966 -2
6
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.31 0.11 4435 -
5
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 1.21 4776 7
1
4063 (SHECY) 信越化学工業 18.39 0.36 5699 -4
6
8001 (ITOCY) 丸紅 372.02 -3.88 5765 -6
3
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.32 0.12 7221 -8
6
8031 (MITSY) 東京エレク 142.32 -0.93 44108 -52
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6198 -13
9
4568 (DSNKY) 第一三共 18.83 -0.24 2918 -2
3
9433 (KDDIY) 関西電力 8.69 -0.41 2693 -28.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.55 0.23 1127 -114
0
8766 (TKOMY) 三井不動産 40.40 0.40 2087 -14.
5
7267 (HMC.N) スズキ 61.35 0.61 2377 -10.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.16 -0.14 5938 -3
4
6902 (DNZOY) ファナック 20.81 0.03 6449 -5
0
4519 (CHGCY) 中外製薬 30.75 0.28 9530 -6
5
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.71 -0.18 2744 -1
5
8411 (MFG.N) オリックス 36.01 0.54 5580 -1
2
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.80 -0.26 19835 -14
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.66 0.12 5783 -3
2
7741 (HOCPY) キヤノン 30.27 -0.62 4691 -1
6
6503 (MIELY) 三菱電機 73.30 0.24 5679 -5
2
6981 (MRAAY) 日東電工 23.11 -0.46 3581 -4
5
7751 (CAJPY) 任天堂 13.85 -0.10 8585 -3
3
6273 (SMCAY) SMC 23.10 -0.16 71592 -158
8
7182 (JPPTY) 日産自動車 5.67 -0.25 439 -11.
2
6146 (DSCSY) ディスコ 47.20 0.00 73141 -92
9
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.66 -0.31 2272 -16.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 32.83 1.02 5087 11
0
6702 (FJTSY) 富士通 23.75 -0.28 3680 -3
3
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.78 18.18 20111 -25
4
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.85 0.03 3673 -3
0
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.96 -1.40 2008 -1
1
8002 (MARUY) 三井物産 715.68 8.24 5545 -4
8
6723 (RNECY) ルネサス 9.60 -0.07 2975 -23.
5
6954 (FANUY) 京セラ 17.05 -0.13 2642 -1
4
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.24 -0.09 1568 -1
0
8801 (MTSFY) 三菱地所 32.83 1.12 5087 -3
0
6301 (KMTUY) 小松製作所 49.17 -0.24 7619 -1
0
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.74 -0.39 3019 -3
1
6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 0.23 2479 13
0
6857 (ATEYY) シスメックス 8.49 0.26 1316 -15.
5
4543 (TRUMY) テルモ 12.76 0.09 1977 -2
0
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.37 -0.04 1607 -20.
5
（時価総額上位50位、1ドル154.96円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（19日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 2479 130 5.5
3
8053 (SSUMY) 三菱商事 32.83 5087 110 2.2
1
5020 (JXHLY) ENEOS 19.08 1478 23.5 1.6
2
8113 (UNICY) イオン 15.30 2371 36 1.5
4
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4776 71 1.51
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（19日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7182 (JPPTY) 日産自動車 5.67 439 -11.2 -2.4
9
7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 2557 -379.5 -12.9
2
8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4339 -644 -12.9
2
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.95 2317 -68 -2.8
5
「米国株式市場概況」（19日）
ＮＹＤＯＷ
終値：49395.16 前日比：-267.50
始値：49576.22 高値：49606.17 安値：49197.53
年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：22682.73 前日比：-70.91
始値：22639.88 高値：22768.83 安値：22583.61
年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6861.89 前日比：-19.42
始値：6861.34 高値：6879.12 安値：6833.06
年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.701％ 米10年国債 4.068％
米国株式市場は反落。ダウ平均は267.50ドル安の49395.16ドル、ナスダックは70.90
ポイント安の22682.73で取引を終了した。
トランプ政権によるイラン攻撃の可能性を警戒し、寄り付き後、下落。トランプ大
統領は核開発を巡りイランに合意を迫り、10日から15日間の猶予を与えると警告す
ると、警戒感が一段と高まり続落した。原油高でインフレ懸念も浮上し利下げ期待
が後退したほか、プライベートクレジット市場巡る懸念も売り圧力となったと見ら
れ、終日軟調に推移し終了。セクター別では不動産管理・開発や資本財が上昇した
一方、消費者サービスが下落した。
防衛会社のロッキードマーチン（LMT）はのちに否定されたがドイツがF35戦闘機の
追加購入を検討しているとの報道、トランプ政権が中東戦力配備を拡大、域内の緊
張を受けた需要増期待に買われた。農機具メーカーのディア（DE）は第1四半期決算
で1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期の見通し引き上げが好感され、上昇。
バイオのモデルナ（MRNA）は疾病予防管理センター（CDC）がワクチンを巡る会合を
延期したため、上昇。
レンタカー会社のエイビス・バジェット・グループ（CAR）は四半期決算で通期調整
後EBITDA（利息・税金・減価償却費・償却費控除前の利益）が予想を下回り、大幅
安。ディスカウント小売のウォルマート（WMT）は第4四半期決算が市場予想を上回
ったが、控えめな通期見通しに失望し、売られた。資産運用会社のブルー・アウ
ル・キャピタル（OWL）は個人投資家向けのプライベートクレジットファンド1本に
ついて解約を制限すると発表したことが警戒され、下落。
ドキュメント管理ソフトウエアの設計・開発を担うドロップボックス（DBX）は取引
終了後に決算を発表。利益率が予想を上回り、時間外取引で買われている。
（Horiko Capital Management LLC）《YY》
スポンサードリンク