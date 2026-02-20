グロースエクスパートナーズ、AX・DX強化で戦略コンサル子会社を4月設立

■構想から定着まで一貫支援、エンタープライズDXを高度化

グロースエクスパートナーズ<244A>(東証グロース)は2月19日、子会社を設立することを発表した。AIの台頭により市場環境が急速に変化する中、戦略構想から実装・定着までを一貫して担うコンサルティング機能の高度化を図る。

同社グループは「ITを駆使して顧客企業の価値創造を支援する」をミッションに、エンタープライズDX事業を展開してきた。従来型コンサルティングでは実装や組織内定着まで踏み込めない課題が顕在化しているとし、AX(AI Transformation)とDXを通じ、顧客起点の価値創出を実現する新体制を構築する。

新会社「GxP Consulting(仮称)」は東京都新宿区に設立予定で、資本金は10百万円。設立は2026年4月を予定し、同社が100%出資する。戦略・ビジネスコンサルティングサービス(AX・DX)を担い、当期連結業績への影響は軽微で、業績予想の修正はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

