ヤマノHD、アークネットを子会社化、東京都内7教室の「スクールIE」取得

■教育事業強化へM&A、営業利益率約14.3%の塾運営会社を傘下に

ヤマノホールディングス<7571>(東証スタンダード)は2月19日、アークネットの株式取得による子会社化を決議したと発表した。取得株式数は150株で、発行済株式数の100.0%を取得する。株式譲渡契約は同日締結し、譲渡期日は2026年3月2日を予定する。取得価額は非開示だが、外部第三者機関による財務・法務デューデリジェンスを踏まえ決定した。

同社は中期経営計画「Tsunageru 2027」で事業承継型M&Aを推進しており、教育事業を担う「ニューバリューセグメント」の拡大を狙う。アークネットは東京都内で個別指導学習塾FC「スクールIE」を7教室運営し、直近の営業利益率は約14.3%と高収益である。東京都は児童・生徒数や教育支出額が全国最大規模で、安定成長が見込める市場と位置付ける。

子会社化により、首都圏でのドミナント戦略を加速させる。近接教室間での講師派遣最適化や合同採用による人財確保効率化、バックオフィス統合による販売管理費率抑制、同社の高収益ノウハウの横展開を通じ、セグメント全体の利益率向上を図る。2026年3月期連結業績への影響は精査中である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

