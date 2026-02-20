西鉄柳川駅の周辺整備、西鉄がにぎわい交流施設整備へ　2027年6月オープン

西日本鉄道は、福岡県の西鉄柳川駅西口の「西鉄からたち名店街」跡地で、4月から新たなにぎわい交流施設（柳川市三橋町）整備に着工する。宿泊施設と商業施設、観光案内所が入る予定で、訪日外国人観光客に配慮して日本らしさを強調した長屋風の外観に仕上げる。オープンは2027年6月の予定。施設前には福岡県、柳川市と連携し、柳川名物の掘割を引き込み、川下りのどんこ舟乗船場を整備する。

にぎわい交流施設は、鉄骨2階建て延べ約1,500平方メートル。1階に飲食店など商業施設と観光案内所、2階に宿泊施設を入れるほか、西鉄で到着した観光客らが施設前からどんこ舟で掘割を遊覧できるよう乗り場を官民一体で整備する。地域の住民が買い物などで集まる拠点とも位置づけ、柳川市や筑後地方の工芸品を取り入れるなどして多くの人に親しまれる空間を目指す。

柳川市は筑後地方の主要都市で、人口約6万人。市内を掘割が縦横に流れて水都と呼ばれ、川下りのどんこ舟が観光の目玉になっている。福岡市から西鉄天神大牟田線で約45分の場所に位置し、2024年には訪日外国人観光客約21万人を含む約120万の観光客が押し寄せた。

しかし、多くの観光客がバスやマイカーで市内に立ち寄るだけで、宿泊客や駅の利用者が伸びていない。このため掘割の引き込みを福岡県、広場の整備を柳川市、にぎわい施設を西鉄が受け持ち、西口を水都の玄関口にふさわしい柳川観光の出発点に変える。

西鉄は福岡県や柳川市と連携して西鉄柳川駅周辺の整備事業を進めており、2015年に第1期事業として駅舎のリニューアル、東西駅前広場と自由通路の整備をした。にぎわい交流施設などの整備は第2期事業となる。（記事：高田泰・記事一覧を見る）