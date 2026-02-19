*23:19JST 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想下回る、ドル買い強まる（訂正）

下記の通り修正します。

（誤）米先週分新規失業保険申請件数は年初来最小、ドル買い強まる

（正）米先週分新規失業保険申請件数は予想下回る、ドル買い強まる

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（2/14）は前週比2.3万件減の20.6万件と、予想22.5万件を大幅に下回った。1月初旬来で最小。先週分新規失業保険継続受給者数（2/7）は186.9万件と、前回185.2万件から増加し予想を上回った。1月初旬来で最高。

米商務省が発表した12月貿易収支は－703億ドル。赤字幅は11月530億ドルから大幅に拡大し5月来で最大とあった。輸出が予想外に減少したことがひびいた。

米2月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は16.3と、1月12.6から予想外に上昇し、昨年1月以降ほぼ1年ぶりの高水準となった。12月卸売在庫は前月比＋0.2％と、9月＋0.5％から鈍化した。

米失業保険申請件数の減少で労働市場減速懸念が後退し、ドル買いが強まった。ドル・円は154円80銭から155円08銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1770ドルから1.1752ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3470ドルから1.3447ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数（2/14）：20.6万件（予想：22.5万件、前回：22.9万件←22.7万件）

・米・先週分新規失業保険継続受給者数（2/7）：186.9万件（予想：186万件、前回：185.2万件←186.2万件）

・米・2月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：16.3（・予想：7.5、・1月：12.6）

・米・12月卸売在庫：前月比＋0.2％（予想：＋0.2％、9月：＋0.5％）

・米・12月貿易収支：－703億ドル（予想：-555億ドル、11月：－530億ドル←－568億ドル）《KY》