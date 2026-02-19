関連記事
東証グロ－ス指数は小幅続伸、利益確定売り出るが下値の堅い展開
東証グロース市場指数 991.16 ＋0.76／出来高 3億3160万株／売買代金 1794億円東証グロース市場250指数 760.63 ＋1.34／出来高 1億6783万株／売買代金 1474億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって小幅続伸。値上がり銘柄数は281、値下がり銘柄数は287、変わらずは34。
前日18日の米株式市場でダウ平均は3日続伸。良好な経済指標や半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が相場を押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にかけ、1月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨が公開され、一部参加者が利上げシナリオの可能性に言及したことが明らかになり、利下げ期待が後退し、上げ幅を縮小した。
今日のグロ－ス市場は利益確定売りが出たが下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.41％高となった。昨日の東証グロース市場指数が2％を超す大幅高となったことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、昨日の米株式市場でエヌビディアが上昇したことや、外為市場で円安・ドル高方向に振れたことから、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株や輸出株に物色の矛先が向かい、内需株比率が高い新興市場には投資資金が向かいにくかった。一方、東証グロース市場指数が、これまで上値メドとして意識されていた1月19日の高値（973.62pt）を昨日上抜いたことから、株価の先高観が強まっている。また、第2次高市内閣が昨日発足し、明日20日には施政方針演説が予定されていることから、政策推進に対する期待感が高まっていることも株価下支え要因となった。こうした状況から、今日の新興市場は利益確定売りが出たが、これを吸収し、東証グロース市場指数は小幅続伸となった。
個別では、「イーサリアム（ETH）トレジャリー事業」開始特別株主優待を発表したTORICO＜7138＞、SNSマーケティング支援を行うライスカレーLSの全株式を7億円で取得し子会社化すると発表したラバブルマーケ＜9254＞、前日大幅安で押し目買いを誘ったワンプラ＜4199＞、前日ストップ高の余勢を駆って上伸したシンバイオ製薬＜4582＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、ポストプライム＜198A＞、アーキテクツSJ＜6085＞などが顔を出した。
一方、25年12月期決算短信の開示が期末後50日を超える見込みと発表したモンスターラボ＜5255＞、除雪支援システムの導入事例がインフラDX大賞優秀賞受賞で前日ストップ高で本日は反動安となったダイナミクマップ＜336A＞、前日ストップ高の反動安となったグラッドキューブ＜9561＞、前日上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘ったマスカットG＜195A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、Syns＜290A＞やパワーエックス＜485A＞が下落。値下がり率上位には、イーディーピー＜7794＞、ビーマップ＜4316＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4582|シンバイオ製薬 | 171| 50| 41.32|
2| 198A|ポストプライム | 331| 80| 31.87|
3| 6085|アキテクツＳＪ | 1472| 300| 25.60|
4| 4199|ワンプラ | 1476| 300| 25.51|
5| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 325| 35| 12.07|
6| 141A|トライアル | 4480| 450| 11.17|
7| 2334|イオレ | 439| 43| 10.86|
8| 7031|インバウンド | 640| 59| 10.15|
9| 7793|イメージ・マジック | 1820| 145| 8.66|
10| 7069|サイバー・バズ | 854| 67| 8.51|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7794|イーディーピー | 1673| -500| -23.01|
2| 5255|モンスターラボ | 108| -21| -16.28|
3| 4316|ビーマップ | 1238| -201| -13.97|
4| 485A|パワーエックス | 3660| -535| -12.75|
5| 195A|ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ | 1001| -136| -11.96|
6| 4888|ステラファーマ | 389| -49| -11.19|
7| 246A|アスア | 921| -114| -11.01|
8| 6166|中村超硬 | 860| -89| -9.38|
9| 145A|エルイズビー | 820| -80| -8.89|
10| 2998|クリアル | 788| -76| -8.80|《SK》
