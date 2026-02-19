*15:56JST 2月19日本国債市場：債券先物は132円41銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付132円31銭 高値132円49銭 安値132円29銭 引け132円41銭

2年 1.241％

5年 1.620％

10年 2.129％

20年 2.945％



19日の債券先物3月限は132円31銭で取引を開始し、132円41銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.47％、10年債は4.10％、30年債は4.73％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.74％、英国債は4.37％、オーストラリア10年債は4.78％、NZ10年債は4.38％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・18：00 ユーロ圏・12月経常収支（11月：＋86億ユーロ）

・22：30 加・12月貿易収支（予想：－21億加ドル、11月：－22億加ドル）

・22：30 米・12月貿易収支（予想：－555億ドル、11月：－568億ドル）

・22：30 米・2月フィラデルフィア連銀景況調査（予想：7.3、1月：12.6）

・22：30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.5万件、前回：22.7万件）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》