

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49662.66;+129.47Nasdaq;22753.63;+175.25CME225;57555;+295(大証比)

[NY市場データ]

18日のNY市場は続伸。ダウ平均は129.47ドル高の49662.66ドル、ナスダックは175.26ポイント高の22753.64で取引を終了した。

良好な経済指標を好感し、寄り付き後、上昇。成長見通しの改善や半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が相場をさらに押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にかけ、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した1月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で一部参加者が利上げシナリオの可能性に言及したことが明かになり利下げ期待の後退で、失速し、終了。セクター別ではエネルギーや半導体・同製造装置が上昇した一方、不動産が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比295円高の57555円。ADR市場では、対東証比較（1ドル154.74円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、住友商事＜8035＞、日立製作所＜6501＞などが上昇し、やや買い優勢。《YY》