*08:49JST 米国株式市場は続伸、強い経済指標やハイテク回復で安心感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（18日）

FEB18

Ｏ 57055（ドル建て）

Ｈ 57775

Ｌ 56805

Ｃ 57580 大証比+320（イブニング比+60）

Vol 3339



FEB18

Ｏ 57040（円建て）

Ｈ 57750

Ｌ 56780

Ｃ 57555 大証比+295（イブニング比+35）

Vol 18155

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（18日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.74円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、住

友商事＜8035＞、日立製作所＜6501＞などが上昇し、やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 0.00 2553 -326.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.32 0.00 5663 11

2

8035 (TOELY) 住友商事 42.70 -0.57 6607 4

7

6758 (SONY.N) TDK 15.67 0.82 2425 -8.

5

9432 (NTTYY) KDDI 17.27 -0.16 2672 -

8

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.59 0.02 1111 3

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.06 -0.49 4961 4

9

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.20 -0.31 4395 6

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.90 4769 6

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.03 0.18 5580 2

7

8001 (ITOCY) 丸紅 375.90 336.50 5817 3

1

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.20 -0.15 7118 8

5

8031 (MITSY) 東京エレク 143.25 4.30 44333 94

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6190 -13

7

4568 (DSNKY) 第一三共 19.07 -0.24 2951 1

2

9433 (KDDIY) 関西電力 9.10 0.13 2816 4

6

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.32 0.17 1108 -1101.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 40.00 -0.40 2063 9.

5

7267 (HMC.N) スズキ 60.74 -0.09 2350 2

0

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.30 0.05 5973

9

6902 (DNZOY) ファナック 20.78 -0.72 6431 6

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 30.47 0.52 9430 3

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.89 0.04 2768 -1.

5

8411 (MFG.N) オリックス 35.47 0.32 5489 6

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.06 0.01 20209

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.54 0.28 5738 -7

1

7741 (HOCPY) キヤノン 30.89 -0.61 4780 -2

9

6503 (MIELY) 三菱電機 73.06 0.86 5653 2

8

6981 (MRAAY) 日東電工 23.57 0.02 3647 3

2

7751 (CAJPY) 任天堂 13.95 0.03 8634 -

2

6273 (SMCAY) SMC 23.26 -0.57 71985 71

5

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.92 -0.13 458 -

1

6146 (DSCSY) ディスコ 47.20 -0.20 73037 120

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.97 -0.28 2316

3

8053 (SSUMY) 三菱商事 31.81 -0.50 4922 2

2

6702 (FJTSY) 富士通 24.03 -0.35 3718 3

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 132.26 20.66 20466 22

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.82 0.05 3658

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.36 1.41 2222 234.

5

8002 (MARUY) 三井物産 707.44 -9.43 5473 2

5

6723 (RNECY) ルネサス 9.67 -0.17 2993 3

2

6954 (FANUY) 京セラ 17.18 0.07 2658 20.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.33 0.19 1573 1.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 31.70 -0.08 4906 4

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 49.41 -0.83 7646 4

5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.13 0.10 3135 -1

0

6594 (NJDCY) 日本電産 3.77 0.24 2333 -

4

6857 (ATEYY) シスメックス 8.23 -0.09 1274 -7.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.67 0.14 1961 -9.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.41 -0.11 1611 1

2

（時価総額上位50位、1ドル154.74円換

算）

「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 ％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.36 2222 234.5 11.8

0

5020 (JXHLY) ENEOS 19.52 1510 66.5 4.6

1

9020 (EJPRY) JR東海 15.57 4819 175 3.7

7

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.59 1111 30 2.7

8

8031 (MITSY) 東京エレク 143.25 44333 943 2.1

7

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 ％）

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 2553 -326.5 -11.3

4

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4333 -497 -10.2

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 6190 -137 -2.1

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.54 5738 -71 -1.2

2



「米国株式市場概況」（18日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49662.66 前日比：129.47

始値：49571.92 高値：49897.31 安値：49469.06

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22753.64 前日比：175.25

始値：22629.85 高値：22895.96 安値：22597.77

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6881.31 前日比：38.09

始値：6855.48 高値：6909.12 安値：6849.66

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.707％ 米10年国債 4.084％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は129.47ドル高の49662.66ドル、ナスダックは175.2

6ポイント高の22753.64で取引を終了した。

良好な経済指標を好感し、寄り付き後、上昇。成長見通しの改善や半導体のエヌビ

ディア（NVDA）の上昇が相場をさらに押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にか

け、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した1月開催分の連邦公開市場委員会（FOM

C）議事要旨で一部参加者が利上げシナリオの可能性に言及したことが明かになり利

下げ期待の後退で、失速し、終了。セクター別ではエネルギーや半導体・同製造装

置が上昇した一方、不動産が下落した。

半導体のエヌビディア（NVDA）はソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運

営するメタ・プラットフォームズ（META）に人工知能（AI）チップ数百万個を供給

する複数年の契約を締結したと発表し、買われた。メタ・プラットフォームズ（MET

A）も上昇。バイオのモデルナ（MRNA）は食品医薬品局（FDA）が同社の季節性mRNA

ベースのインフルエンザワクチンを巡り、申請見直しで合意したことを発表し、上

昇。日刊新聞の発行やウエブサイトを運営するニューヨーク・タイムズ（NYT）は保

険のバークシャー・ハサウェイ（BRK）による同社への新規投資が当局への届け出で

明らかになり、上昇。ソフトウエアのパランティア・テクノロジーズ（PLTR）はア

ナリストが同社の投資判断を引き上げ、上昇。

企業セキュリティ、データ保護サービスを提供するラックスペース・テクノロジー

（RXT）はパランティア・テクノロジーズ（PLTR）との提携を発表し上昇した。スポ

ーツチームのマディソン・スクエア・ガーデン・スポーツ（MSGS）はニューヨー

ク・ニックスとニューヨーク・レンジャーズの事業を2つの上場企業に分離する計画

を取り締まり役会が承認したと発表し、上昇。

オンラインの中古車販売プラットフォームを運営するカーバナ（CVNA）は取引終了

後に四半期決算を発表。調整後の利益が予想を下回り、時間外取引で売られてい

る。オンライン旅行社のブッキング・ホールディングス（BKNG）は第4四半期の予約

取り扱い総額が予想を上回り、増収増益が好感され、買われている。

（Horiko Capital Management LLC）《YY》