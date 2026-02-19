*08:41JST 2/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（57143.84、+577.35）

・NYダウは上昇（49662.66、+129.47）

・ナスダック総合指数は上昇（22753.63、+175.25）

・SOX指数は上昇（8214.35、+78.31）

・シカゴ日経225先物は上昇（57555、+295）

・為替相場は円安・ドル安（154.70-80）

・米原油先物相場は上昇（65.19、+2.86）

・高市早苗第2次内閣発足

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資(先週)

・12月コア機械受注

・1月首都圏新築分譲マンション

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・12月米国卸売在庫

・12月米国貿易収支

・2月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数

・1月米国中古住宅販売成約指数

・米国シカゴ連銀総裁が開会のあいさつ

・12月ユーロ圏経常収支

・2月ユーロ圏消費者信頼感指数

・欧州中央銀行(ECB)経済報告

・1月中国SWIFTグローバル支払い元建て

・1月豪州失業率

・12月カナダ貿易収支

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・12月ブラジル経済活動

・ブラジル貿易収支(先週)

・韓国前大統領の内乱首謀罪の判決《YY》