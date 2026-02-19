関連記事
2/19の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（57143.84、+577.35）
・NYダウは上昇（49662.66、+129.47）
・ナスダック総合指数は上昇（22753.63、+175.25）
・SOX指数は上昇（8214.35、+78.31）
・シカゴ日経225先物は上昇（57555、+295）
・為替相場は円安・ドル安（154.70-80）
・米原油先物相場は上昇（65.19、+2.86）
・高市早苗第2次内閣発足
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資(先週)
・12月コア機械受注
・1月首都圏新築分譲マンション
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・12月米国卸売在庫
・12月米国貿易収支
・2月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数
・1月米国中古住宅販売成約指数
・米国シカゴ連銀総裁が開会のあいさつ
・12月ユーロ圏経常収支
・2月ユーロ圏消費者信頼感指数
・欧州中央銀行(ECB)経済報告
・1月中国SWIFTグローバル支払い元建て
・1月豪州失業率
・12月カナダ貿易収支
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・12月ブラジル経済活動
・ブラジル貿易収支(先週)
・韓国前大統領の内乱首謀罪の判決《YY》
