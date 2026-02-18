関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:54JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか保険業、医薬品、その他 金融業、ガラス・土石製品、銀行業なども上昇。一方、情報・通信業が下落率トップ。そのほか精密機器、水産・農林業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 5,007.37 ／ 2.92
2. 保険業 ／ 3,453.45 ／ 2.86
3. 医薬品 ／ 4,326.63 ／ 2.48
4. その他金融業 ／ 1,454.87 ／ 2.08
5. ガラス・土石製品 ／ 2,186.88 ／ 2.01
6. 銀行業 ／ 626.74 ／ 1.99
7. 建設業 ／ 3,189.53 ／ 1.79
8. 鉄鋼 ／ 870.5 ／ 1.69
9. ゴム製品 ／ 5,936.4 ／ 1.67
10. パルプ・紙 ／ 712.51 ／ 1.62
11. 陸運業 ／ 2,447.23 ／ 1.61
12. その他製品 ／ 6,242.66 ／ 1.58
13. 石油・石炭製品 ／ 3,082.61 ／ 1.55
14. 海運業 ／ 1,905.13 ／ 1.51
15. サービス業 ／ 2,837.72 ／ 1.50
16. 化学工業 ／ 2,962.93 ／ 1.47
17. 電力・ガス業 ／ 769.75 ／ 1.23
18. 金属製品 ／ 1,757.63 ／ 1.13
19. 機械 ／ 5,372.51 ／ 1.10
20. 電気機器 ／ 6,803.66 ／ 1.05
21. 繊維業 ／ 1,028.32 ／ 1.02
22. 卸売業 ／ 6,184.92 ／ 1.00
23. 空運業 ／ 267.44 ／ 0.93
24. 不動産業 ／ 3,102.48 ／ 0.91
25. 証券業 ／ 927.98 ／ 0.80
26. 小売業 ／ 2,459.89 ／ 0.79
27. 鉱業 ／ 1,099.1 ／ 0.68
28. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,771.1 ／ 0.55
29. 輸送用機器 ／ 5,648.49 ／ 0.51
30. 食料品 ／ 2,710.83 ／ 0.41
31. 水産・農林業 ／ 832.89 ／ -0.20
32. 精密機器 ／ 13,621.57 ／ -0.43
33. 情報・通信業 ／ 7,041.54 ／ -0.54《CS》
スポンサードリンク