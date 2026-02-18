*11:55JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:SDSHD、ミクロン精密、ダイナミクマップなど

＜1711＞ SDSHD 341 カ -

ストップ高買い気配。子会社の省電舎が小型・分散型AIデータセンター建設事業、小型・分散型AIデータセンター受託開発事業及びGPUクラウド事業（GPUサーバーレンタル事業）を開始すると発表した。AIデータセンター建設では、大規模な建設を必要とせず、遊休地や既存ビル内に設置可能な「小型・分散型（モジュール型）AIデータセンター」の建築・設計・工事・販売を行う。26年3月期の業績への影響は現在精査中としている。

＜4956＞ コニシ 1418 +21

大幅反発。前日大引け後に発行済株式数の3.6％にあたる230万株、金額で32.20億円上限の自社株買いを実施すると発表した。2月18日に東証の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において買付けの委託を行う。また、三菱ケミカルが行う合成樹脂エマルジョン事業承継会社を子会社化すると発表した。取得価格は開示していない。今回の株式取得により、アクリルエマルジョン分野において、同社の事業に貢献できる技術力および販売網を持つ新設会社と連携することで、同市場における事業機会の拡大や顧客ニーズを踏まえた製品開発の推進を図っていく。

＜6159＞ ミクロン精密 2730 +465

ストップ高。前日大引け後に発行済株式数の1.7％にあたる8万株、金額で1.81億円上限の自社株買いを実施すると発表した。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び財務戦略を可能とするため、本日東証の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において買付けを行った。買い付け価格は17日終値の2265円で、同社は予定通り買い付けを実施しており、7万6100株を取得した。

＜6674＞ GSユアサ 4721 +276

急騰。ジーエス・ユアサコーポレーション（GSユアサ）は蓄電所などに使われるリチウムイオン電池の新工場を北関東に建設すると18日付の日本経済新聞電子版が報じた。生産能力は年2ギガワット時で2028年10月から供給を始めるようだ。建設地の詳細は明らかにしておらず、総事業費は703億円、経済産業省が最大248億円の補助金を支給するという。同報道を受けて買い優勢の展開となっている。

＜7419＞ ノジマ 1168 +58

急伸。前日大引け後に発行済株式数の1.03％にあたる300万株、金額で33億円上限の自社株買いを実施すると発表した。株主還元の充実及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行による資本効率の向上を目的に行うものであり、今回の取得規模は今後の事業拡大に向けた積極的な投資枠等を鑑みて判断した。取得期間は2月18日から2027年2月17日までとなる。また、株主優待制度の拡充を発表しており、保有株数の区分を変更するとともに新たに保有年数の条件を設け、カタログギフトやノジマポイント、優待券などを贈呈する。

＜5038＞ eWeLL 2032 +72

大幅に5日ぶり反発。17万2000株（取得総額3.00億円）を上限として自社株を取得すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は1.13％、取得期間は18日から8月18日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図ることが目的。中野剛人社長は「株価に当社の成長性が十分に織り込まれていないと判断し、今回の決定に至った」と説明している。

＜336A＞ ダイナミクマップ 734 +100

ストップ高。グループ会社が提供する除雪支援システム「SRSS」の岩手県内での導入事例が「令和7年度インフラDX大賞」で優秀賞を受賞したと発表している。自動運転車にも使われる高精度3次元地図データと高精度な位置情報を組み合わせ、除雪作業のガイダンスを行うシステム。インフラDX大賞は、建設生産プロセスの高度化・効率化などにつながる優れた実績の横展開を図るため、国土交通省が実施している。

＜1401＞ mbs 1560 +40

大幅に4日ぶり反発。26年5月期の期末配当予想を従来の13.00円から15.00円（前期末実績13.00円）に上方修正している。業績推移及び財務状況等を総合的に勘案したとしている。エムビーエスの通期の営業利益予想は前期比11.8％増の7.00億円。配当引き上げが投資家から好感されていることに加え、同社株は前日まで続落しており、自律反発も買いを後押ししているとみられる。