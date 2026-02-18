関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ダイナミクマ、タカラバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月18日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4974＞ タカラバイオ 4765200 217107.54 330.89% 0.0435%
＜4582＞ シンバイオ 21424200 101589.72 327.8% 0.1208%
＜9338＞ INFORICH 2125700 546562.14 317.79% 0.4637%
＜7771＞ 日本精密 6709400 623675.96 231.89% -0.1657%
＜350A＞ デジタルグ 1818300 258790.06 197.8% 0.1647%
＜4366＞ ダイトーケミ 616800 49750.68 195.26% 0.0864%
＜5246＞ ELEMENTS 6132600 792134.46 191.11% 0.1554%
＜1593＞ MXS400 1866 21933.758 146.73% 0.0065%
＜6663＞ 太洋テクノ 1445200 166925.38 144.31% 0.1347%
＜4316＞ ビーマップ 1188000 477770.66 139.63% -0.0303%
＜9534＞ 北ガス 522700 119929.4 136.8% -0.0725%
＜2962＞ テクニスコ 1860100 731668.66 122.99% 0.4075%
＜8095＞ アステナHD 461200 74580.72 120.53% 0.0494%
＜4237＞ フジプレアム 1335000 282909.98 101.65% 0.0925%
＜2510＞ NF国内債 280220 119899.864 94.99% -0.0002%
＜462A＞ ファンディーノ 560600 258489.12 94.92% 0.1046%
＜3778＞ さくら 1210100 1515992.5 87.39% 0.0649%
＜485A＞ パワーエックス 4926100 8111836.78 85.18% 0.1302%
＜7022＞ サノヤスHD 1066700 265605.2 73.05% -0.1092%
＜336A＞ ダイナミクマ 980900 312017.82 65.84% 0.1561%
<8746> unbanked 2574400 829019.56 65.71% -0.1897%
<475A> ギミック 107300 64288.94 60.61% 0.1151%
<453A> iS米カバコ 148940 62469.626 58.55% 0.001%
<7707> PSS 874500 100806.82 55.39% 0.0896%
<6496> 中北製 16000 65480.6 51.19% 0.0601%
<7800> アミファ 596200 435794.98 44.02% 0.1555%
<1401> エムビーエス 12700 16700.04 43.12% 0.0361%
<6158> 和井田 185000 120665.42 41.93% -0.0823%
<7018> 内海造 130600 1585495.8 39.75% 0.072%
<2251> JGBダブル 659560 290384.368 39.53% -0.0041%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
