出来高変化率ランキング（10時台）～ダイナミクマ、タカラバイオなどがランクイン

2026年2月18日 10:42

記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ダイナミクマ、タカラバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月18日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4974＞ タカラバイオ　　　 4765200 　217107.54　 330.89% 0.0435%
＜4582＞ シンバイオ　　　　　21424200 　101589.72　 327.8% 0.1208%
＜9338＞ INFORICH　　2125700 　546562.14　 317.79% 0.4637%
＜7771＞ 日本精密　　　　　　6709400 　623675.96　 231.89% -0.1657%
＜350A＞ デジタルグ　　　　　1818300 　258790.06　 197.8% 0.1647%
＜4366＞ ダイトーケミ　　　　616800 　49750.68　 195.26% 0.0864%
＜5246＞ ELEMENTS　　6132600 　792134.46　 191.11% 0.1554%
＜1593＞ MXS400　　　　1866 　21933.758　 146.73% 0.0065%
＜6663＞ 太洋テクノ　　　　　1445200 　166925.38　 144.31% 0.1347%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　1188000 　477770.66　 139.63% -0.0303%
＜9534＞ 北ガス　　　　　　　522700 　119929.4　 136.8% -0.0725%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　1860100 　731668.66　 122.99% 0.4075%
＜8095＞ アステナHD　　　　461200 　74580.72　 120.53% 0.0494%
＜4237＞ フジプレアム　　　　1335000 　282909.98　 101.65% 0.0925%
＜2510＞ NF国内債　　　　　280220 　119899.864　 94.99% -0.0002%
＜462A＞ ファンディーノ　　　560600 　258489.12　 94.92% 0.1046%
＜3778＞ さくら　　　　　　　1210100 　1515992.5　 87.39% 0.0649%
＜485A＞ パワーエックス　　　4926100 　8111836.78　 85.18% 0.1302%
＜7022＞ サノヤスHD　　　　1066700 　265605.2　 73.05% -0.1092%
＜336A＞ ダイナミクマ　　　　980900 　312017.82　 65.84% 0.1561%
<8746> unbanked　　2574400 　829019.56　 65.71% -0.1897%
<475A> ギミック　　　　　　107300 　64288.94　 60.61% 0.1151%
<453A> iS米カバコ　　　　148940 　62469.626　 58.55% 0.001%
<7707> PSS　　　　　　　874500 　100806.82　 55.39% 0.0896%
<6496> 中北製　　　　　　　16000 　65480.6　 51.19% 0.0601%
<7800> アミファ　　　　　　596200 　435794.98　 44.02% 0.1555%
<1401> エムビーエス　　　　12700 　16700.04　 43.12% 0.0361%
<6158> 和井田　　　　　　　185000 　120665.42　 41.93% -0.0823%
<7018> 内海造　　　　　　　130600 　1585495.8　 39.75% 0.072%
<2251> JGBダブル　　　　659560 　290384.368　 39.53% -0.0041%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

