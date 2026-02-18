SDSホールディングス、小型・分散型AIデータセンターとGPUクラウド事業に参入

■再エネ・省エネ技術を活用し空気冷却方式で高効率化

SDSホールディングス<1711>(東証スタンダード)は2月17日、小型・分散型AIデータセンター建設事業、小型・分散型AIデータセンター受託開発事業及びGPUクラウド事業(GPUサーバーレンタル事業)への参入を発表した。2026年2月17日開催の取締役会で決議したもので、連結子会社の省電舎が主体となり事業を開始する。

同社グループは「エネルギーソリューションを通じて、地球環境と社会に貢献する」との理念の下、再生可能エネルギー事業や省エネコンサルティング事業で培ったノウハウを有する。生成AIの急速な普及に伴いデータセンター需要が世界的に拡大する一方、電力消費増大や設置スペース確保が課題となる中、空気冷却方式による空調設備工事の実績を生かし、小型・分散型(モジュール型)AIデータセンター分野への本格参入を決めた。東京都内では高密度GPUサーバー搭載を前提とした小型・分散型AIデータセンターの躯体・内装工事を受注し、2026年2月末の完成・引き渡しを予定している。

新事業では、建築・設計、電気設備工事、空調設備工事、IT関連設備工事を含む建設工事に加え、顧客ニーズに応じた受託開発、さらに高性能GPUサーバーを活用したGPUクラウド(計算資源提供)を展開する。事業開始日は2026年2月17日。支出予定金額および2026年3月期業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

