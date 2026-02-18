アルピコHD、デザイン会社MAG・MAGを4月1日に完全子会社化へ

■60株取得で議決権100%、取得価額は非公表

アルピコホールディングス<297A>(東証スタンダード)は2月17日、MAG・MAGの全株式を取得し、完全子会社化すると発表した。同日開催の取締役会で決議し、契約も締結した。株式譲渡日は2026年4月1日を予定する。なお、同件は適時開示基準には該当しないが、有用な情報と判断し任意開示した。

同社グループは、上場時に掲げた「2035年のありたい姿」として、「『楽しさ・ときめき』を創出し、付加価値を高めることで持続的な地域の発展に貢献している企業グループ」を目標に事業領域拡大と収益基盤強化を進めている。MAG・MAG社は2017年設立で、デザインコンサルティングや広告クリエイティブなどで高い専門性と地域に根差した実績を持つ。

取得株式数は60株で、議決権所有割合は100%となる。取得価額は守秘義務契約に基づき非公表だが、第三者機関の算定結果等を踏まえ合理的かつ適正に決定した。クリエイティブ機能の内製化や既存事業との親和性を通じたシナジー創出を図り、企業価値向上につなげる考えである。2026年3月期の連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

