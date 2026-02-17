*10:49JST 概況からBRICsを知ろう インド株式市場は4日ぶり反発、企業業績の改善を好感

【ブラジル】ボベスパ指数 休場

16日のブラジル市場はカーニバル祝日で休場となった。

【ロシア】MOEX指数 2782.60 +0.23％

16日のロシア株式市場は4日続伸。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比6.26ポイント高（+0.23％）の2782.60となった。日中の取引レンジは2,776.34-2,795.90となった。

終始プラス圏で推移し、後半は上げ幅をやや縮小させた。利下げの実施が引き続き好感され、買いは継続した。半面、指数の上値は重い。連日の上昇で足元では高値警戒感が強まり、やや伸び悩む展開となった。また、この日は米市場はプレジデントデーで休場となったほか、中国など多くのアジア市場が旧正月休暇で休場となるため、積極的な買いは手控えられた。

【インド】SENSEX指数 83277.15 +0.79％

16日のインド株式市場は4日ぶりに反発。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比650.39ポイント高（+0.79％）の83277.15、ナショナル証券取引所の主要50社株価指数ニフティは同211.65ポイント高（+0.83％）の25682.75で取引を終えた。

売りが先行した後は上げ幅をじりじりと拡大させた。上場企業の業績改善が好感された。10-12月期の上場企業の増益率は14.7％となり、8四半期ぶりの高水準を記録。また、最近の下落で値ごろ感が強まり、下値を拾う動きが活発になった。ほかに、米印通商摩擦の緩和などが引き続き支援材料となった。

【中国】上海総合指数 休場

16日の中国本土市場は春節（旧正月）休暇で休場となった。《AK》