*10:13JST 天昇電気工業---3Qは減収なるも通期予想の上方修正を発表

天昇電気工業＜6776＞は12日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比22.7%減の161.73億円、営業利益が同18.7%減の4.86億円、経常利益が同15.4%減の6.51億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同54.6%減の2.03億円となった。

日本成形関連事業は売上高155.71億円（前年同四半期比4.3％増）、セグメント利益3.09億円（前年同四半期比60.3％増）となった。前年の第2四半期まで自動車業界における生産調整の影響を受けていたが、その後回復基調となっている。また、新車種部品の受注に伴い当連結会計年度においては経費が先行している。

中国成形関連事業は売上高3.89億円（前年同四半期比12.8％減）、セグメント利益0.04億円（前年同四半期はセグメント損失0.13億円）となった。引き続き物流産業資材及び機構品部品の販売拡大に努めている。

不動産関連事業は売上高2.13億円（前年同四半期比0.0％減）、セグメント利益1.72億円（前年同四半期比7.6％減）となった。相模原市の土地・建物、二本松市所在の土地から構成されている。

2026年3月期通期については、同日、業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比21.1%減の220.00億円（前回予想と変わらず）、営業利益が同34.1%減の6.00億円（前回予想と変わらず）、経常利益が同33.5%減（前回予想比16.7%増）の7.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同80.4%減（同25.0%増）の2.50億円としている。《KM》