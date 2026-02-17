関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～免疫生物、河西工などがランクイン
免疫生物＜4570＞がランクイン（9時42分時点）。急伸。前日取引終了後に、「抗HIV
抗体及びその製造方法」について、韓国特許庁より特許査定の通知を受領したと発
表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。既に、米国・中国・日本・台
湾・香港で特許査定を受けており、欧州・カナダで特許審査中。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月17日 9:42 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7256＞ 河西工 5229900 92163.26 293.07% 0.3755%
＜6072＞ 地盤ネットH 5542500 451361.32 283.14% 0.2003%
＜4170＞ KaizenPF 2333600 47927.08 239.36% 0.1764%
＜2251＞ JGBダブル 429470 43920.048 233.97% -0.0041%
＜6721＞ ウインテスト 4322900 97845.46 187.78% 0.1147%
＜6235＞ オプトラン 815000 459418.22 176.84% 0.095%
＜2673＞ 夢隊 1481700 76934.46 172.78% 0.1084%
＜7033＞ MSOL 408200 157517.18 133.86% 0.1426%
＜4584＞ キッズバイオ 3905600 307725.12 126.07% 0.1081%
＜2511＞ NF外債 402730 133968.548 121.55% -0.0008%
＜6779＞ 日電波 2297200 825445.16 115.49% 0.1275%
＜7047＞ ポート 575400 396530.38 115.06% 0.0992%
＜6284＞ ASB機械 121900 369529.8 98.03% 0.0701%
＜3168＞ MERF 353400 202576.42 96.38% 0.1503%
＜4935＞ リベルタ 1482200 196594.58 95.35% 0.0534%
＜421A＞ ムービン 241300 157429.5 94.03% -0.098%
＜9324＞ 安田倉庫 119700 122729.7 89.81% -0.039%
＜6227＞ AIメカテック 544100 3737641 89.57% 0.122%
＜8737＞ あかつき 325700 87706.5 88.83% 0.0639%
<7940> ウェーブロック 42800 24865.72 87.18% -0.0062%
<1514> 住石HD 5382500 3032081.14 80.11% 0.137%
<3529> アツギ 363900 141104.48 78.35% 0.0292%
<4047> 関電化 718600 573872.42 72.58% 0.0801%
＜4570＞ 免疫生物 1108700 880419.36 65.68% 0.1409%
<4222> 児玉化 688600 444839.38 59.01% 0.2792%
<4587> ペプチド 1396200 1058770.55 57.55% -0.0981%
<4425> Kudan 870200 1224889.76 56.85% 0.036%
<1443> 技研HD 647200 154263.9 54.34% 0.0116%
<5246> ELEMENTS 1188700 490312.04 53.19% 0.0296%
<2780> コメ兵HD 236100 537624 49% 0.0378%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
