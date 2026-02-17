ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～免疫生物、河西工などがランクイン

2026年2月17日 09:54

記事提供元：フィスコ

*09:54JST 出来高変化率ランキング（9時台）～免疫生物、河西工などがランクイン
免疫生物＜4570＞がランクイン（9時42分時点）。急伸。前日取引終了後に、「抗HIV
抗体及びその製造方法」について、韓国特許庁より特許査定の通知を受領したと発
表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。既に、米国・中国・日本・台
湾・香港で特許査定を受けており、欧州・カナダで特許審査中。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月17日　9:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7256＞ 河西工　　　　　　 5229900 　92163.26　 293.07% 0.3755%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　5542500 　451361.32　 283.14% 0.2003%
＜4170＞ KaizenPF　　2333600 　47927.08　 239.36% 0.1764%
＜2251＞ JGBダブル　　　　429470 　43920.048　 233.97% -0.0041%
＜6721＞ ウインテスト　　　　4322900 　97845.46　 187.78% 0.1147%
＜6235＞ オプトラン　　　　　815000 　459418.22　 176.84% 0.095%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　　1481700 　76934.46　 172.78% 0.1084%
＜7033＞ MSOL　　　　　　408200 　157517.18　 133.86% 0.1426%
＜4584＞ キッズバイオ　　　　3905600 　307725.12　 126.07% 0.1081%
＜2511＞ NF外債　　　　　　402730 　133968.548　 121.55% -0.0008%
＜6779＞ 日電波　　　　　　　2297200 　825445.16　 115.49% 0.1275%
＜7047＞ ポート　　　　　　　575400 　396530.38　 115.06% 0.0992%
＜6284＞ ASB機械　　　　　121900 　369529.8　 98.03% 0.0701%
＜3168＞ MERF　　　　　　353400 　202576.42　 96.38% 0.1503%
＜4935＞ リベルタ　　　　　　1482200 　196594.58　 95.35% 0.0534%
＜421A＞ ムービン　　　　　　241300 　157429.5　 94.03% -0.098%
＜9324＞ 安田倉庫　　　　　　119700 　122729.7　 89.81% -0.039%
＜6227＞ AIメカテック　　　544100 　3737641　 89.57% 0.122%
＜8737＞ あかつき　　　　　　325700 　87706.5　 88.83% 0.0639%
<7940> ウェーブロック　　　42800 　24865.72　 87.18% -0.0062%
<1514> 住石HD　　　　　　5382500 　3032081.14　 80.11% 0.137%
<3529> アツギ　　　　　　　363900 　141104.48　 78.35% 0.0292%
<4047> 関電化　　　　　　　718600 　573872.42　 72.58% 0.0801%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　　1108700 　880419.36　 65.68% 0.1409%
<4222> 児玉化　　　　　　　688600 　444839.38　 59.01% 0.2792%
<4587> ペプチド　　　　　　1396200 　1058770.55　 57.55% -0.0981%
<4425> Kudan　　　　　870200 　1224889.76　 56.85% 0.036%
<1443> 技研HD　　　　　　647200 　154263.9　 54.34% 0.0116%
<5246> ELEMENTS　　1188700 　490312.04　 53.19% 0.0296%
<2780> コメ兵HD　　　　　236100 　537624　 49% 0.0378%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

