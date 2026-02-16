*21:58JST ワイヤレスゲート---株主優待制度の変更（拡充）

ワイヤレスゲート＜9419＞は13日、株主優待制度の変更（拡充）について発表した。

株主への感謝とともに、中長期的な株式保有の促進を目的として、優待内容を拡充する。

現行制度では、毎年6月末日および12月末日を基準日とし、1,000株（10単元）以上を6ヶ月以上継続保有する株主を対象に、各5,000円分（年間合計10,000円分）のQUOカードを贈呈している。

変更後は、同様に1,000株（10単元）以上2,000株（20単元）未満を6ヶ月以上継続保有（※）する株主に対し、各5,000円分（年間合計10,000円相当）のデジタルギフトを贈呈する。さらに、新たに2,000株（20単元）以上を6ヶ月以上継続保有する株主を対象に、各15,000円分（年間合計30,000円相当）のデジタルギフトを贈呈する。

※基準日(毎年６月末日及び12月末日)の当社株主名簿に、 同一株主番号で1,000株（10単元）以上の保有を２回以上連続で記載又は記録されること。

基準日は毎年6月末日および12月末日とし、各基準日から3ヶ月以内を目途に発送する。変更後制度は2026年6月末日時点の株主名簿に記録された対象株主より適用し、2025年12月末日時点の対象株主には現行制度を適用する。《AK》