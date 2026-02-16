*16:44JST 2月16日の日本国債市場：債券先物は131円93銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円90銭 高値132円02銭 安値131円87銭 引け131円93銭

2年 1.273％

5年 1.675％

10年 2.215％

20年 3.082％



16日の債券先物3月限は131円90銭で取引を開始し、131円93銭で引けた。



＜米国債概況＞

16日の米国債市場は休場

（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.87％、英国債は4.58％、オーストラリア10年債は4.85％、NZ10年債は

4.54％近辺で推移。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.75％、英国債は4.41％、オーストラリア10年債は4.71％、NZ10年債は4.43％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・19：00 ユーロ圏・12月鉱工業生産（予想：前月比－1.5％、11月：＋0.7％）

・米国市場はプレジデンツデーの祝日のため、休場《MK》