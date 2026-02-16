関連記事
2月16日の日本国債市場：債券先物は131円93銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*16:44JST 2月16日の日本国債市場：債券先物は131円93銭で取引終了
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付131円90銭 高値132円02銭 安値131円87銭 引け131円93銭
2年 1.273％
5年 1.675％
10年 2.215％
20年 3.082％
16日の債券先物3月限は131円90銭で取引を開始し、131円93銭で引けた。
＜米国債概況＞
16日の米国債市場は休場
（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.87％、英国債は4.58％、オーストラリア10年債は4.85％、NZ10年債は
4.54％近辺で推移。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.75％、英国債は4.41％、オーストラリア10年債は4.71％、NZ10年債は4.43％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・19：00 ユーロ圏・12月鉱工業生産（予想：前月比－1.5％、11月：＋0.7％）
・米国市場はプレジデンツデーの祝日のため、休場《MK》
スポンサードリンク