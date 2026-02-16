関連記事
東証業種別ランキング：ゴム製品が下落率トップ
ゴム製品が下落率トップ。そのほか銀行業、精密機器、卸売業、輸送用機器なども下落。一方、鉄鋼が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、鉱業、ガラス・土石製品、その他製品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉄鋼 ／ 857.25 ／ 2.15
2. 情報・通信業 ／ 7,223.23 ／ 2.02
3. 鉱業 ／ 1,090.32 ／ 1.65
4. ガラス・土石製品 ／ 2,115.31 ／ 0.93
5. その他製品 ／ 6,131.96 ／ 0.56
6. 化学工業 ／ 2,924.03 ／ 0.46
7. サービス業 ／ 2,845.09 ／ 0.27
8. 機械 ／ 5,391.05 ／ 0.12
9. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,816.43 ／ 0.07
10. 繊維業 ／ 993.4 ／ 0.05
11. 海運業 ／ 1,880.13 ／ 0.03
12. 空運業 ／ 262.16 ／ 0.01
13. 電気機器 ／ 6,788.44 ／ 0.00
14. 食料品 ／ 2,711.27 ／ -0.02
15. その他金融業 ／ 1,437.67 ／ -0.15
16. 医薬品 ／ 4,244.89 ／ -0.48
17. 非鉄金属 ／ 4,921.12 ／ -0.50
18. パルプ・紙 ／ 700.45 ／ -0.52
19. 保険業 ／ 3,354.43 ／ -0.56
20. 水産・農林業 ／ 838.51 ／ -0.60
21. 電力・ガス業 ／ 758.16 ／ -0.62
22. 陸運業 ／ 2,399.58 ／ -0.88
23. 金属製品 ／ 1,727.1 ／ -0.89
24. 不動産業 ／ 3,090.51 ／ -0.91
25. 証券業 ／ 925.6 ／ -0.95
26. 小売業 ／ 2,430.63 ／ -1.36
27. 石油・石炭製品 ／ 2,996.21 ／ -1.41
28. 建設業 ／ 3,115.11 ／ -1.83
29. 輸送用機器 ／ 5,575.52 ／ -2.03
30. 卸売業 ／ 6,174.04 ／ -2.08
31. 精密機器 ／ 13,665.54 ／ -3.12
32. 銀行業 ／ 628.41 ／ -3.44
33. ゴム製品 ／ 5,806.39 ／ -4.36《CS》
